Ким Чен Ын не захочет обмена пленными: какие репрессии их ждут

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Недилько Ксения
Никаких обменов пленными с КНДР производиться не будет. Ким Чен Ын будет отрицать, что к ВСУ попали именно его солдаты. Такое мнение высказал генерал армии Украины Николай Маломуж в эфире "Киев24".
Ким Чен Ын. Фото из открытых источников
Кроме того, государство будет считать их предателями из-за сдачи в плен. В свою очередь, их семьи подвергнутся репрессиям. Безусловно, это не будет афишироваться.
Впрочем, отмечает эксперт, взятие солдат в плен является доказательством для других стран о сотрудничестве РФ и КНДР.
Как отметил Маломуж, северокорейские военные получают боевой опыт, чтобы приступить к операциям на корейском полуострове. Речь идет о штурмах Южной Кореи.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что пропагандистские ресурсы распространяют сообщения, где либо называют пленных россиянами из республики Тыва, либо пытаются доказать, что это корейцы из Южной Кореи, а не Северной. Или вообще называют видео с допросом пленных постановкой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.
В то же время в России распространяют тезис, что "вероятно участие войск КНДР в войне законно, ведь соответствует договору о стратегическом партнерстве".
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