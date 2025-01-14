Ким Чен Ын не захочет обмена пленными: какие репрессии их ждут

Никаких обменов пленными с КНДР производиться не будет. Ким Чен Ын будет отрицать, что к ВСУ попали именно его солдаты. Такое мнение высказал генерал армии Украины Николай Маломуж в эфире "Киев24".

Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Кроме того, государство будет считать их предателями из-за сдачи в плен. В свою очередь, их семьи подвергнутся репрессиям. Безусловно, это не будет афишироваться.

Впрочем, отмечает эксперт, взятие солдат в плен является доказательством для других стран о сотрудничестве РФ и КНДР.

Как отметил Маломуж, северокорейские военные получают боевой опыт, чтобы приступить к операциям на корейском полуострове. Речь идет о штурмах Южной Кореи.

"Это четко в планах. Предполагается, что солдаты КНДР приобретают военный опыт, проходят согласования. А тогда Россия будет обязана помочь Северной Корее в войне. Некий взаимовыгодный формат. Путин будет помогать Ким Чен Ыну в его военных действиях против Южной Кореи. Поэтому никаких договоренностей о возвращении, об обмене пленными не будет производиться. Ким Чен Ын не будет признавать, что это его солдаты", — подытожил Маломуж.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пропагандистские ресурсы распространяют сообщения, где либо называют пленных россиянами из республики Тыва, либо пытаются доказать, что это корейцы из Южной Кореи, а не Северной. Или вообще называют видео с допросом пленных постановкой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

В то же время в России распространяют тезис, что "вероятно участие войск КНДР в войне законно, ведь соответствует договору о стратегическом партнерстве".