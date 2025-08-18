Кремлевский правитель Владимир Путин четко дал понять, что его цель — получить всю Донецкую область как условие для мира, однако для Украины это "практически немыслимый" вариант, отмечает The Telegraph. Издание выделяет три основных фактора, подчеркивающих важность "Донецкой крепости" для украинской обороны.

Рельеф

Донецкая область стратегически важна из-за своего рельефа: территория на возвышенности, что позволяет контролировать большие площади равнины. Это придает ей значение для обороны центральной Украины. В частности, склоны и хребты, укрепленные украинскими линиями обороны, выполняют роль защиты от агрессии, сохраняя контроль над важными путями. Утрата этой территории открывает возможность для российских сил создать плацдарм для оцепления украинских войск.

Инфраструктура

Донецкая область имеет важную инфраструктуру, в частности, железнодорожные и автомобильные пути, которые соединяют ключевые города с другими регионами Украины. Это обеспечивает эффективную логистику и снабжение войск. Потеря этой территории поставит под угрозу эффективность украинской обороны, поскольку ближайшие оборонные линии находятся в десятках километров или будут уязвимы.

Историческое значение

Путин имеет политический интерес на этой территории, поскольку он пообещал русскому народу уволить Донбасс. Захват этого региона имеет символическое значение для Кремля, поскольку здесь началась война в 2014 году. Военные успехи Украины на этих территориях, в частности взятие Славянска, стали первым значительным достижением в борьбе с российскими войсками. Это сделало этот регион важным символом для обеих сторон.

