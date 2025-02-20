«Киевские власти подготовили к 23 февраля серию терактов и провокаций на территории России»: что известно

Коллаборант Рогов заявил, что киевские власти подготовили к 23 февраля серию терактов и провокаций на территории России. Этот нарратив разнесли все остальные z-каналы в Telegram, сообщает портал "Комментарии".

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На самом деле: в отличие от РФ Украина не прибегает к тактике террора гражданского населения, отмечают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

А одним из свежих примеров террора против гражданских украинцев является атака россиян по Одессе , в результате которой пострадали четыре человека, среди них ребенок. Также россияне оставили без света и отопления более 500 жилых домов, 14 школ и 13 детских садов. Также сегодня ночью оккупанты нанесли удар КАБом по многоэтажке в Херсоне, из-за чего пострадали дети и гражданские жители, а под завалами еще ищут жильцов дома.

"РФ некорректно называет терактами действия Украины в рамках конвенционной войны. Военные аэродромы, места дислокации техники и личного состава, военные предприятия, инфраструктура НПЗ – все это легитимные военные цели для Сил обороны. Кремль же заинтересован в продвижении лживого нарратива об Украине как "террористическом государстве" с целью его дискредитации, влияния на уровень международной поддержки и оправдания собственных преступлений", – отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что информаторы партизанского движения "АТЕШ" среди российских спецслужб сообщают, что оккупанты планируют совершать теракты против мирного населения, чтобы затем обвинить в этом партизанские движения на временно оккупированных территориях Украины и в самой РФ.