Элиты и спецслужбы ведущих стран Запада проводят в Украине масштабную информационную операцию, заявил бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин. По его словам, цель этой спецоперации — расширение окна дискуссии о прекращении войны на фактической линии боевого столкновения.

США и Украина

Как говорит Золотухин именно в рамках этой операции в течение последнего времени The Economist, FT, El Pais вышли с публикациями, запускающими дискуссии о цене войны и условиях ее прекращения.

Эксперт отмечает, что в течение прошлой недели он разговаривал с шестью иностранными представителями из разных стран из дипломатического и экспертного корпуса.

"Все они говорят о предложениях гарантий безопасности для Украины, в обмен на решение украинского военно-политического руководства заключить договоренность о прекращении огня на текущей линии боевого столкновения, что, ожидаемо, может конвертироваться в более длительное прекращение (отложение) войны с оставлением контроля над украинскими территориями за Путиным" — говорит Золотухин.

При этом эксперт отмечает, что параллельно с этим российская журналистка Фарида Рустамова заявила, что якобы кремлевский диктатор Путин обиделся на то, что ВСУ начали операцию на территории Курской области, именно поэтому он якобы принял решение окончательно уничтожить Украину.

Как говорит Золотухин, это заявление является частью специальной информационной операции. Она ставит целью показать "силу" Путина и слабость Украины и готовность к переговорам.

"В результате, Украину подведут к переговорам в слабой позиции, что и является стратегической целью комплексной операции", — заявил Золотухин.

При этом он убежден, если бы у Украины все было настолько плохо, то их бы не предлагали "блестящие бусы" в виде возможного вступления в НАТО, в обмен на землю.

"Я не верю в приглашение вступить в НАТО. В первую очередь, через Орбана и Эрдогана. Если Рютте расскажет, как он собирается убедить двух членов Североатлантического Альянса принять решение, которое будет максимально негативным для Путина, то тогда, я, возможно, поверю в такую вероятность. Сейчас это "сказки о сказках", – говорит Золотухин.

Вместе с тем эксперт считает, что, очевидно, прекращение огня и пауза в боевых действиях, очень вероятно неизбежно, ведь против Украины развернули очень мощную информационную спецоперацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что членство Украины в НАТО могут обсудить на заседании в формате "Рамштайн", которое состоится на уровне лидеров государств уже на этой неделе.



