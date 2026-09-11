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Киев всю ночь содрогался от жутких взрывов: страшный огонь охватил дом с людьми, есть потерпевшие

В Днепровском районе в результате ночной атаки загорелся девятиэтажный жилой дом, количество травмированных возросло до восьми

11 сентября 2026, 08:55
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Клименко Елена

В ночь на 11 сентября российские войска снова атаковали Киев. Одним из последствий удара стал пожар в девятиэтажном жилом доме в Днепровском районе столицы. По состоянию на утро известно уже о восьми травмированных.

Киев всю ночь содрогался от жутких взрывов: страшный огонь охватил дом с людьми, есть потерпевшие

Фото: из открытых источников

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, после вражеской атаки во многоэтажке возникло возгорание. На место оперативно прибыли экстренные службы.

По информации ГСЧС, огонь охватил фасад девятиэтажного дома от первого до пятого этажа. Кроме того, пожар возник непосредственно в квартире на втором этаже. Спасатели производили эвакуацию жителей и ликвидировали последствия удара.  

"Чрезвычайщикам удалось спасти семь человек, еще семь — передано в кареты скорой для дальнейшей помощи", — сообщили в ГСЧС. Позже стало известно, что общее количество травмированных в результате атаки возросло до восьми человек.

Это уже не первый российский удар по столице за последние дни. Вечером 9 сентября во время атаки на Киев были зафиксированы попадания в складские помещения. Повреждения также получили офисные здания в Оболонском и Соломенском районах.

В тот же день российская атака повлекла за собой разрушение вблизи ТРЦ "Республика Парк". Была повреждена АЗС и остановка общественного транспорта, а в восьмиэтажном нежилом здании вспыхнул пожар. Сообщалось по меньшей мере о четырех травмированных.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что новые дипломатические усилия администрации президента США Дональда Трампа, направленные на завершение войны в Украине, уже столкнулись с обстоятельствами, заставляющими сомневаться в быстром успехе мирной инициативы. Как пишет CNN, после очередной активизации контактов Вашингтона Трамп заявил, что Владимир Путин якобы стремится к договоренностям. Американский президент также выразил надежду, что Владимир Зеленский будет готов заключить соглашение.



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