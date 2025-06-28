logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Киев станет самым опасным городом: аналитики бьют тревогу
commentss НОВОСТИ Все новости

Киев станет самым опасным городом: аналитики бьют тревогу

Киев может стать самым опасным городом Украины — количество атак в июне побило рекорды

28 июня 2025, 18:23 comments1590
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В июне Киев подвергся рекордному количеству российских обстрелов — всего за один месяц по столице выпустили 285 дронов и 65 ракет. Об этом сообщили в городской военной администрации. Это почти вдвое больше, чем в январе и свидетельствует о новой волне эскалации со стороны РФ.

Киев станет самым опасным городом: аналитики бьют тревогу

Киев станет самым опасным городом — N-tv

Горожане говорят, что такие интенсивные атаки впервые с начала полномасштабного вторжения. Многие уже не чувствуют Киев как безопасное место.

"Раньше мы думали, что Киев – самый защищенный город. Но сейчас атаки настолько часты, что люди начинают уезжать", — говорит 25-летний Иван Рябокон в комментарии немецкому медиа n-tv.


Отдельная причина для тревоги – снижение эффективности украинского ПВО. Если раньше удавалось сбивать до 95% вражеских ракет и дронов, то сейчас этот показатель снизился примерно до 85%. Причина – истощение запасов систем типа Patriot и перегрузка оборонных мощностей.


Аналитики и военные эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, Киев может превратиться из символа устойчивости в город, который подвергается постоянному риску и становится самым опасным в Украине.

На этом фоне растет необходимость быстрого усиления систем противовоздушной обороны и расширения помощи от партнеров — в частности США и стран ЕС.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Одессе произошел публичный конфликт между мэром города Геннадием Трухановым и военнослужащим 122-й бригады ВСУ Мирославом Отковичем. Инцидент произошел возле горсовета 27 июня, когда боец находился в городе с рабочей целью для координации с местными волонтерами для усиления обороноспособности подразделения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.n-tv.de/politik/Kiew-wird-auf-jeden-Fall-zur-gefaehrlichsten-Stadt-article25862467.html
Теги:

Новости

Все новости