В июне Киев подвергся рекордному количеству российских обстрелов — всего за один месяц по столице выпустили 285 дронов и 65 ракет. Об этом сообщили в городской военной администрации. Это почти вдвое больше, чем в январе и свидетельствует о новой волне эскалации со стороны РФ.

Киев станет самым опасным городом — N-tv

Горожане говорят, что такие интенсивные атаки впервые с начала полномасштабного вторжения. Многие уже не чувствуют Киев как безопасное место.

"Раньше мы думали, что Киев – самый защищенный город. Но сейчас атаки настолько часты, что люди начинают уезжать", — говорит 25-летний Иван Рябокон в комментарии немецкому медиа n-tv.





Отдельная причина для тревоги – снижение эффективности украинского ПВО. Если раньше удавалось сбивать до 95% вражеских ракет и дронов, то сейчас этот показатель снизился примерно до 85%. Причина – истощение запасов систем типа Patriot и перегрузка оборонных мощностей.





Аналитики и военные эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, Киев может превратиться из символа устойчивости в город, который подвергается постоянному риску и становится самым опасным в Украине.



На этом фоне растет необходимость быстрого усиления систем противовоздушной обороны и расширения помощи от партнеров — в частности США и стран ЕС.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Одессе произошел публичный конфликт между мэром города Геннадием Трухановым и военнослужащим 122-й бригады ВСУ Мирославом Отковичем. Инцидент произошел возле горсовета 27 июня, когда боец находился в городе с рабочей целью для координации с местными волонтерами для усиления обороноспособности подразделения.