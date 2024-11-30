«Киев сорвал запланированный между Украиной и РФ обмен пленными»: почему это манипуляция

Российские Telegram-каналы со ссылкой на оккупационное Минобороны РФ распространяют манипуляцию, якобы Киев просрочил сроки согласования списков на обмен и передал список, состоявший из офицеров и бойцов националистических подразделений, а затем украинская сторона прервала контакт с российской.

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Как сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, это все враждебная манипуляция. На самом деле, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на такие заявления со стороны Москвы подчеркнул, что "никаких списков не получал":

"Я расцениваю подобные заявления представителей российской федерации как дополнительную попытку запустить информационно-психологическую специальную операцию против нашего государства".

Также Лубинец подчеркнул, что украинская команда, работающая над возвращением украинцев из вражеского плена, никогда не называет никаких терминов и никогда не анонсирует информацию о том или ином обмене.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Россия готова обменять сотни пленных": в Украине объяснили, почему это манипуляция

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила кремлевским фейкометам, что, несмотря на преследование Киевом корыстных интересов, россия готова уже сейчас обменять 630 украинских пленных солдат ВСУ и заняться организацией новых обменов.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что заявление о "корыстных интересах" Киева по обмену пленными — это циничная ложь, ведь президент Зеленский давно предложил формулу обмена "всех на всех" без предварительных условий и ограничений.

К слову, в начале ноября Захарова уже сообщала о якобы предложении Москвы передать Киеву 935 украинских пленных. При этом бойцов "Азова" Россия принципиально не отдает Украине, и более 900 пленников до сих пор остаются в бесчеловечных условиях.