Киев разворовывает военную помощь: что известно о якобы разоблачении Лондона

Вопрос эффективного использования военной помощи, полученной от партнеров, обсуждается фактически на протяжении всего полномасштабного вторжения. И время от времени в СМИ появилась информация, что якобы Украина продает полученное оружие, не отправляет оружие на фронт.

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По сети ширится очередное "обвинение" — Лондон якобы разоблачил Киев в краже военной помощи. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что этот фейк распространяется почти с начала полномасштабного вторжения.

"Недавно пророссийский пропагандист Карлсон бездоказательно заявлял, что украинские военные продают до половины предоставленного оружия мексиканским наркокартелям. В августе 2022 года телеканал CBS выпустил документальный фильм с провокационным заявлением о том, что "военная помощь не всегда добирается до линии фронта" и даже озвучивались цифры: якобы до военных доходит только 30% помощи", — напомнили в Центре.

Также добавили, что регулярно появляются фейки о том, что "Киев поставляет вооружение террористам ХАМАС, ИГИЛ, итальянской мафии".

В Центре подчеркнули, что как независимые, так и специально уполномоченные исследователи не обнаружили никаких фактов того, что "западная военная помощь Украине исчезает еще до появления на передовой".

Напомним, что США, как писал портал "Комментарии", анонсировали полную проверку помощи, которую американская сторона предоставила Украине. Народный депутат Алексей Кучеренко объяснил, почему такая проверка необходима и чем она обернется для Украины. По его словам, по результатам проверки Украину может ожидать потрясения.



