Киев радикально изменит тактику по отношению к США: озвучен неожиданный план

На фоне снижения объемов военной поддержки со стороны США, Украина меняет свой подход к получению вооружения. По информации издания Politico, Киев рассматривает возможность предложить Вашингтону новую схему – позволить европейским странам закупать американское вооружение за собственные средства с последующей передачей его Украине.

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Источники журналистов утверждают, что ряд европейских правительств уже анализируют такой вариант и готовы профинансировать покупку оружия из своих оборонных бюджетов. Расходы могут быть учтены в рамках новой структуры финансирования НАТО. Впрочем, такая схема потребует предварительного одобрения со стороны правительства США, а соответствующие переговоры продолжаются.

Одним из потенциальных барьеров на этом пути является ограничение, которое Вашингтон обычно накладывает на третьих лиц, использующих американское вооружение. В материале упоминается пример британских ракет Storm Shadow, которые не могли быть переданы Украине из-за наличия американских компонентов. Часть переговоров Киева с США сейчас и касается согласования таких технических и юридических нюансов.

В то же время в статье говорится, что во время недавней встречи президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом обсуждение поставок оборонного оружия носило положительный характер. Люди, информированные о содержании встречи, описывают ее как конструктивную, а Трампа — как "открытого" к сотрудничеству.

Также сенатор Роджер Викер отметил, что президент Зеленский теперь просит не прямую финансовую помощь от США, а разрешение на использование европейских средств для закупки оружия и боеприпасов у американских компаний.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что украинская сторона пока не получила официальных подтверждений о приостановке поставок ПВО-ракет и боеприпасов из США. Однако этот сценарий рассматривался, и у страны есть определенный запас техники. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.