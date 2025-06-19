Киев превращается в руины: военный жестко высказался из-за бездействия Сырского

Россия активно наращивает массовое производство дронов-камикадзе "Шахед", однако Украина до сих пор не имеет эффективного и системного ответа на эту угрозу. Об этом в эфире Radio NV заявил военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады Александр Карпюк (исковой Серж Марко).

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По его словам, давно было известно о российском производстве "шахедов" в Елабуге, но должной реакции со стороны украинского командования так и не последовало.



"Елабугу не построили через месяц. Было понятно, что ее задача — масштабировать выпуск дронов, чтобы перегрузить нашу систему ПВО", — отметил военный.

Он также подчеркнул, что Россия сознательно создает такое количество дронов, которое сложно перехватить обычными средствами.

"Если они могут производить 500 шахедов в день — ответом должно быть такое же количество дронов-зенитчиков, которые значительно дешевле ракет и позволяют экономно отражать атаки", — говорит военный.

Карпюк критически высказался об отсутствии стратегического противодействия со стороны украинского руководства.

"Мы уже дошли до того, что Киев — почти в руинах. Если все останется в руках тех же ответственных лиц, ситуация только ухудшится", — подчеркнул он.

В то же время, эксперт по авиации Константин Криволап отметил, что Украина потеряла технологическое преимущество в производстве БпЛА. По его словам, Россия не только догнала, но и опередила Украину в серийном производстве, а также внедрение элементов искусственного интеллекта в дроны.

Криволап подчеркивает, что для обновления паритета нужна новая технологическая инфраструктура, поддержка со стороны государства и научные площадки для инноваций.

Как уже писали "Комментарии", россияне смогли модернизировать беспилотники типа "Шахед". Они оснащены шрапнельной боевой частью, которая направлена на максимальное поражение живой силы и техники. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.