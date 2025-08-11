Киев поставят перед фактом: назван страшный сценарий от Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах между лидерами России и США, где могут обсуждаться будущее и границы Украины. Такое мнение высказывает обозреватель Гидеон Рахман в материале The Financial Times.

Фото: из открытых источников

"Неосторожные высказывания Дональда Трампа об "обмене территориями" вызывают беспокойство в Украине и по всей Европе. Есть опасения, что тщеславный и неконкретный Трамп будет легко подвергаться влиянию жестокого диктатора Путина, который очень внимателен к деталям", — заметил он.

Рахман считает, что самым плохим вариантом для украинцев и европейцев станет соглашение между Трампом и Путиным о территориальном обмене, что будет означать потерю крупных украинских земель в пользу России. Он предполагает, что "цель Путина — достичь соглашения с Трампом, которое затем предоставят Украине как неоспоримый факт".

Эксперт из Центра Карнеги Александр Габуев подчеркивает, что такой план оставит Украину "незащищенной, непривлекательной для инвестиций и на грани коллапса". В случае отказа Украины от соглашения Россия рассчитывает на прекращение поддержки Киева со стороны США.

По словам Рахмана, хотя подобные сценарии вполне возможны, украинцы и их европейские союзники надеются на более благоприятный результат — соглашение о прекращении огня с возможностью введения дополнительных санкций против России в случае возобновления войны. Обсуждение же территориальных вопросов должно было состояться только после этого.

Аналитик отмечает, что на фоне дипломатической суеты важно не потерять из виду стратегические цели и реалистичные возможности. Он также отмечает символичность избрания Аляски для встречи: в отличие от силового захвата Россией части Украины, продажа Аляски США в XIX веке была мирным соглашением, что свидетельствует о том, что границы могут меняться.

