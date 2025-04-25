Киев получил резкий отказ от партнеров по важной просьбе во время похорон Папы Франциска

Киев официально обратился в Рим и другие ключевые партнеры с предложением созвать саммит по Украине во время траурных мероприятий по случаю похорон Папы Римского. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на собственные источники.

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В украинском проекте принимают участие США, Италия, Франция, Великобритания и, возможно, Германия, которую на торжествах в Ватикане представит бывший канцлер Олаф Шольц. Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни выразил сомнение, что саммит реально организовать в день прощания с Папой.

"В представьте только логистику — Дональд Трамп с кортежем из сотни машин... где проводить встречу?", — отметил чиновник.

Несмотря на критику, украинская сторона настаивает на обсуждении вопросов безопасности и политических вопросов в формате неформального диалога. Один из вариантов — вилла Таверна в резиденции посла США, хотя итальянские власти могут предоставить альтернативную локацию.

По информации СМИ, во время своего визита в Рим экспрезидент США Дональд Трамп проведет по меньшей мере три двусторонних переговора — с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским лидером Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Кроме того, бывший президент Джо Байден, имевший тесные отношения с Франциском со времени визита понтифика в США в 2015 году, также планирует принять участие в церемонии прощания.

Как уже писали "Комментарии", утром 25 февраля 2022 года, уже на следующий день после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Папа Франциск неожиданно появился у российского посольства, расположенного на улице Виа делла Кончильяционе вблизи Ватикана.