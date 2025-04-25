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Киев получил резкий отказ от партнеров по важной просьбе во время похорон Папы Франциска

Власти Украины считают, что стоит обсудить важные вопросы безопасности

сегодня, 10:50
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Клименко Елена

Киев официально обратился в Рим и другие ключевые партнеры с предложением созвать саммит по Украине во время траурных мероприятий по случаю похорон Папы Римского. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на собственные источники.

Киев получил резкий отказ от партнеров по важной просьбе во время похорон Папы Франциска

Фото: из открытых источников

В украинском проекте принимают участие США, Италия, Франция, Великобритания и, возможно, Германия, которую на торжествах в Ватикане представит бывший канцлер Олаф Шольц. Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни выразил сомнение, что саммит реально организовать в день прощания с Папой.

представьте только логистику — Дональд Трамп с кортежем из сотни машин... где проводить встречу?", — отметил чиновник.

Несмотря на критику, украинская сторона настаивает на обсуждении вопросов безопасности и политических вопросов в формате неформального диалога. Один из вариантов — вилла Таверна в резиденции посла США, хотя итальянские власти могут предоставить альтернативную локацию.

По информации СМИ, во время своего визита в Рим экспрезидент США Дональд Трамп проведет по меньшей мере три двусторонних переговора — с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским лидером Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Кроме того, бывший президент Джо Байден, имевший тесные отношения с Франциском со времени визита понтифика в США в 2015 году, также планирует принять участие в церемонии прощания.

Как уже писали "Комментарии", утром 25 февраля 2022 года, уже на следующий день после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Папа Франциск неожиданно появился у российского посольства, расположенного на улице Виа делла Кончильяционе вблизи Ватикана. 



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