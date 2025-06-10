Киев нужно срочно спасать: власти столицы озвучили ультиматум

В Киеве мобилизованных нужно привлечь к борьбе с российскими дронами-камикадзе типа "Шахед". В будущем они должны выполнять задачи защиты столицы без направления в зону активных боевых действий. Об этом сообщил Владимир Омельян, бывший министр инфраструктуры Украины (2016-2019) и майор Вооруженных сил Украины в отставке, в эфире телеканала "КИЕВ24".

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Как отметил Омельян, ключевая задача для военно-гражданских администраций, в частности в Киеве, — организация мобилизации и укрепления обороны на местном уровне. Он выразил мнение, что следует договориться с Министерством обороны и командованием ВСУ об обеспечении мобилизации по месту жительства граждан с последующим выполнением задач исключительно на территории столицы. По его словам, мобилизованные должны заниматься патрулированием и защитой критических точек Киева, а также не привлекались к боевым действиям на востоке или юге страны.

Омельян отметил важность интеграции таких военных в местные подразделения территориальной обороны (ТРО) для противодействия атакам вражеских дронов. Для этого необходимо снабдить их современными средствами ПВО и приобрести нужное оборудование. По его мнению, такая форма организации способна существенно снизить количество ударов по Киеву.

Политик также высказал предположение, что в случае недостаточной эффективности работы администраций городской голова Киева мог бы взять инициативу на себя и посодействовать улучшению оборонной системы столицы.

Напомним, 10 июня российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Киеву. В семи районах города зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и вспыхнули пожары. В Оболонском районе пострадало 18 квартир. В результате обстрелов двое пострадавших остаются в больницах, еще четырем оказали помощь амбулаторно.

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