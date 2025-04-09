Киев назвал свои три "красные линии": в Кабмине сделали новое громкое заявление о соглашении с США

У Украины есть четко очерченные "красные линии" в переговорах с Соединенными Штатами Америки относительно доступа к украинским минеральным ресурсам. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на совместном брифинге с европейскими чиновниками по случаю заседания Совета ассоциации Украина-ЕС 9 апреля, передает Европейская правда.

Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

В ответ на вопрос о так называемом "соглашении о недрах", Шмигаль озвучил три основополагающих принципа, которые, по словам правительства, остаются неизменными:

соблюдение положений Конституции Украины,

соответствие обязательствам в рамках евроинтеграции,

соблюдение интернационального права.

Также глава правительства подчеркнул, что обсуждаемое соглашение должно быть партнерским — то есть заключаться на равных условиях для обеих сторон.

"В конце этой недели мы отправим в США нашу делегацию вместе с юристом. И, думаю, технические переговоры будут продолжаться в эти выходные и на следующей неделе, а дальше мы увидим результаты… Мы настроены оптимистично", – отметил Шмигаль.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в The Independent ответили , выгодно ли Украине соглашение с США относительно полезных ископаемых. Несмотря на спорность многих моментов в соглашении с США о полезных ископаемых, следует понимать, что после восстановления стабильности у Украины появится возможность изменить глобальную цепочку поставок важнейших минералов. Даже за доли всего 50% Украина сможет финансировать внутреннюю инфраструктуру, рост промышленности, создание рабочих мест и восстановление экономики. К такому выводу пришли аналитики издания The Independent.

Автору публикации отмечают, что полезные ископаемые Украины заняли центральное место в мировой геополитике, а американский лидер Дональд Трамп стремится заключить соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы получить доступ к ним. Глава Белого дома постоянно намекает на то, что именно соглашение по украинским недрам поможет достичь завершения войны.

