Киев намерен предложить частичное прекращение огня на переговорах в Саудовской Аравии

На этой неделе Украина постарается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку в двусторонних переговорах с высокими ставками, убедив Дональда Трампа, что Владимир Зеленский хочет быстро прекратить войну с Россией. Об этом пишет Financial Times, передает портал "Комментарии".

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Официальные лица, проинформированные о подготовке к переговорам в Саудовской Аравии, заявили, что Киев намерен предложить частичное прекращение огня с Россией для ударов беспилотников и ракет большой дальности и боевых действий в Черном море, надеясь, что прогресс переговоров заставит Вашингтон отменить свое решение.

Украинские переговорщики едут в Саудовскую Аравию в понедельник после того, как первые дни без поддержки США привели к тому, что войска страны отказались от российской территории, которую они захватили в прошлом году в Курской области.

Один украинский чиновник добавил, что Киев в краткосрочной перспективе отдаст приоритет налаживанию своих связей с США, а два европейских чиновника заявили, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня для возобновления военной и разведывательной помощи.

"Целью любых переговоров между украинскими и американскими властями в Саудовской Аравии будет, в частности, договориться о возобновлении помощи", — заявил в конце прошлой недели народный депутат Украины от партии Зеленского, член комитета по нацбезопасности Верховной Рады Федор Вениславский.

Государственный секретарь США Марко Рубио будет находиться в саудовском городе Джидда с понедельника по среду для переговоров, чтобы "продвигать цель президента прекратить российско-украинскую войну", сказал спикер.

В воскресенье Трамп заявил, что ожидает хороших результатов от переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава Белого дома отметил, что есть надежда на получение очень положительных результатов от переговоров между делегациями США и Украины, которые должны пройти в Саудовской Аравии 11 марта.