Киев и Вашингтон готовятся к переговорам с РФ и пытаются предотвратить новый Майдан

Политический эксперт Александр Кочетков отметил, что когда впервые услышал о ракетах "Томагавк" в тайном приложении к "Плану победы", то воспринял это как не очень умный фейк. Дело в том, говорит он, что вместе с "томагавками" нужно просить одновременно и американские подлодки или корветы, потому что это ракета морского базирования.

Путин, Зеленский и Байден

По его словам, крылатые ракеты "Томагавк" были вооруженной звездой конца холодной войны. Они использовали фантастическую по тем временам технологию оптического отслеживания траектории, что обеспечивало большую точность при дальности полета до 2.500 км.

Сейчас, говорит эксперт, "Томагавк" – массовая ракета, но устаревшая, хотя она и постоянно модернизируется. Есть варианты запуска с земли (такие пусковые комплексы существуют в единичных экземплярах), есть разработки для запуска "томагавков" из крупных бомбардировщиков (пока на бумаге).

Но, говорит Кочетков, президент Владимир Зеленский фактически подтвердил, что просьба к "томагавкам" в тайной части "Плана победы" была. Эксперт предположил, что внесение этих ракет в тайную часть плана победы могло произойти по нескольким причинам.

К примеру, говорит Кочетков, те, кто готовили "План победы", просто дезинформировали президента о возможности использования "Томагавков" и выставили его невеждой. Как вариант, добавляет эксперт, у руководства Украины существует сомнительная надежда, что нам вместе с американцами удастся быстро создать какой-нибудь стартовый комплекс (наземный или воздушный), позволяющий запуск "Томагавков".

Не исключено, говорит эксперт, что перед нами вариант торга: просим невозможного в надежде получить необходимое снятие ограничений на дальнобойное американское оружие и поставки ракет "Таурус".

"Это общая с Белым Домом (отсюда и утечка в СМИ) политтехнологическая схема подготовки украинского общества к переговорам с недоимперией: того, что нужно для победы, нам не дали, а то, что дали — это всего 10% от потребности. Потому мы вынуждены пойти на переговоры на не очень приемлемых условиях", — отметил Кочетков.

По его мнению, речь, вероятно, идет о миксе из двух последних вариантов.

"Ведь переговоры явно готовятся, при этом никому, США в частности, не нужно, чтобы с началом переговоров в Украине началось что-то вроде Майдана, и ситуация стала неконтролируемой", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский готовит народ к неизбежным переговорам с РФ.



