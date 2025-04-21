Кремлевские СМИ распространяют заявление "от имени США" (в интерпретации росСМИ), сделанное "эксаналитиком ЦРУ" Ларри Джексоном.

Карта Украины, разделенная российской пропагандой

Якобы он заявил, что "Киев, Одесса, Сумы и Днепр войдут в состав России, а также вообще все, что есть в Украине. В США сделали заявление о переговорах".

Взгляды псевдо аналитика не особо отличаются от кремлевских:

• "США должны признать, что Россия никогда не была для них врагом".

• "Украина может только капитулировать или прекратить свое существование".

• "президента Украины Владимира Зеленского свергнут в результате переворота или убьют из-за отказа от мира с Россией".

"Поэтому последние киевско-одесские прогнозы этого "экс-аналитика" имеют такой же вес, что и предыдущие. Особенно, учитывая "Киев за три дня" и продолжение бреда относительно "освобождения Одессы"", – отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что США не ставит перед Украиной условие о признании Крыма — российским или какой-либо украинской территории — российской. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники в администрации Трампа.

"Что касается отказа от НАТО — США, скорее всего, публично сделают заявление или примут какой-то документ, что Украина не вступит в НАТО. Что же делать нам? Наша задача не допустить ограничения суверенитета. То есть, кто угодно может говорить все, что угодно, но мы, как страна, должны сохранить за собой право на вступление в любые военные альянсы. Это очень важно", – отмечает нардеп.