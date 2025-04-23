Киев готов к прямым переговорам с Москвой: есть одно условие

Время от времени из Кремля доносятся намеки на то, что российская армия якобы предлагает остановить вторжение, однако, Киев якобы сам отказывается от переговоров и конструктивного диалога. В то же время теперь Украина дает понять, что готова к переговорам, но при одном условии – полное прекращение огня. Об этом сообщает Sky News.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Владимир Путин якобы передал США, что готов завершить войну, сохраняя текущую линию фронта. Между тем, украинский источник сообщил Sky News, что Киев не исключает прямых переговоров с Москвой – при условии установления полного прекращения огня", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский заявил, что первоочередное предложение США в начале марта было "совершенно верным". По словам президента, Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня.

Владимир Зеленский озвучил позицию Украины по прекращению огня.

"Мы в Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Именно таково было и абсолютно правильное предложение Соединенных Штатов 11 марта этого года", — сказал президент.

Зеленский считает, что этого можно добиться, однако только в том случае, когда на это пойдет Россия. В качестве примера президент напомнил "пасхальное перемирие" Путина, которое хоть и было с постоянными нарушениями со стороны российской армии, однако интенсивность боев уменьшилась.

"На Пасху мы достигли снижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог. Украина предлагала продлить это состояние тишины как минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным", — отметил Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина отреагировали на сорванную встречу в Лондоне по Украине.



