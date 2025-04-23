Киев готов к прямым переговорам с Москвой: есть одно условие

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Кравцев Сергей
Время от времени из Кремля доносятся намеки на то, что российская армия якобы предлагает остановить вторжение, однако, Киев якобы сам отказывается от переговоров и конструктивного диалога. В то же время теперь Украина дает понять, что готова к переговорам, но при одном условии – полное прекращение огня. Об этом сообщает Sky News.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский заявил, что первоочередное предложение США в начале марта было "совершенно верным". По словам президента, Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня.
Владимир Зеленский озвучил позицию Украины по прекращению огня.
Зеленский считает, что этого можно добиться, однако только в том случае, когда на это пойдет Россия. В качестве примера президент напомнил "пасхальное перемирие" Путина, которое хоть и было с постоянными нарушениями со стороны российской армии, однако интенсивность боев уменьшилась.
Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина отреагировали на сорванную встречу в Лондоне по Украине.
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