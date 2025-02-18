"Киев будет вынужден играть по правилам Москвы": в США насторожили прогнозом

Исключение Европы из нынешних переговоров между Россией и США означает, что Украине придется участвовать в этих переговорах на условиях других государств, преимущественно России. Такое мнение высказал аналитик Мэтью Шмидт, сообщает CNN.

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Шмидт отметил, что это означает, что результат переговоров будет определен еще до начала процесса.

Доцент кафедры национальной безопасности в Университете Нью-Гейвена обратил внимание, что обсуждение этих переговоров поднимает вопросы, которые могут быть приняты миротворцами как НАТО, так и Россией.

Майкл Бочуркив, бывший пресс-секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявил, что у Украины сейчас есть очень ограниченные возможности для влияния и полагается на США в получении важной информации, используемой на поле боя.

Он также подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа требует "грабительских" объемов находящихся на украинской территории редкоземельных минералов, стоимость которых может составлять миллиарды долларов.

Переговоры между США и Россией начались 18 февраля в Эр-Рияде. Российскую сторону представляют глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны в переговорах принимают участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

Украина не участвует в этих переговорах. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет признавать результаты этой встречи, поскольку не поддерживает идею переговоров без участия Украины.

Как уже писали "Комментарии", советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не отправляла своих представителей в Саудовскую Аравию, где состоится встреча между США и Россией. Представитель Зеленского пояснил, что пока нет реальных тем для обсуждения с Россией.