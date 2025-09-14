logo

BTC/USD

115868

ETH/USD

4653.15

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Келлог сделал заявление о вьетнамском сценарии окончания войны: возможен ли он для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Келлог сделал заявление о вьетнамском сценарии окончания войны: возможен ли он для Украины

Кит Келлог заявил, что Украина обладает внутренней устойчивостью и международной поддержкой, что позволяет избежать вьетнамского сценария окончания войны.

14 сентября 2025, 11:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог развеял опасения по поводу возможного вьетнамского сценария окончания войны в Украине. По его словам, у Украины есть международная поддержка и внутренняя устойчивость противостоять России.

Келлог сделал заявление о вьетнамском сценарии окончания войны: возможен ли он для Украины

Что означает вьетнамский сценарий окончания войны для Украины. Фото из открытых источников

Кит Келлог на конференции YES 2025 в Киеве отметил, что вьетнамский сценарий для Украины не рассматривается. По его словам, Украина обладает значительно лучшей внутренней стойкостью и получает широкую международную поддержку, что отличает ее от исторического опыта США во Вьетнаме.

"Я видел украинцев во время тревоги в метро. Они не сбивались в кучку, а гордо пели национальный гимн. Это неповторимо и свидетельствует о том, что Украина не может исчезнуть как государство", — указал Келлог.

Спецпредставитель президента США также подчеркнул, что без поддержки со стороны Китая Россия не смогла бы вести войну, в то время как Украина сможет выстоять и избежать сценария затяжного изнурительного конфликта с деморализованными силами.

Термин "вьетнамский сценарий" происходит от Вьетнамской войны (1955–1975), где США, несмотря на значительное военное превосходство, не смогли победить Северный Вьетнам и вывели свои войска, что привело к сокращению помощи, а в конце концов, политическому поражению страны с большими потерями. В контексте российско-украинской войны такой сценарий предполагает, что страны Запада могут постепенно сократить или прекратить военную и финансовую помощь Украине. Это может привести к ослаблению украинских сил и, как следствие, поражению Украины с потенциальной деморализацией общества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина приближается к азербайджанскому сценарию окончания войны, который может иметь преимущество для Киева.

Также "Комментарии" писали, что Кит Келлог заявил о возможности завершить войну в Украине уже завтра.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости