Келлог сделал заявление о вьетнамском сценарии окончания войны: возможен ли он для Украины

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог развеял опасения по поводу возможного вьетнамского сценария окончания войны в Украине. По его словам, у Украины есть международная поддержка и внутренняя устойчивость противостоять России.

Что означает вьетнамский сценарий окончания войны для Украины. Фото из открытых источников

Кит Келлог на конференции YES 2025 в Киеве отметил, что вьетнамский сценарий для Украины не рассматривается. По его словам, Украина обладает значительно лучшей внутренней стойкостью и получает широкую международную поддержку, что отличает ее от исторического опыта США во Вьетнаме.

"Я видел украинцев во время тревоги в метро. Они не сбивались в кучку, а гордо пели национальный гимн. Это неповторимо и свидетельствует о том, что Украина не может исчезнуть как государство", — указал Келлог.

Спецпредставитель президента США также подчеркнул, что без поддержки со стороны Китая Россия не смогла бы вести войну, в то время как Украина сможет выстоять и избежать сценария затяжного изнурительного конфликта с деморализованными силами.

Термин "вьетнамский сценарий" происходит от Вьетнамской войны (1955–1975), где США, несмотря на значительное военное превосходство, не смогли победить Северный Вьетнам и вывели свои войска, что привело к сокращению помощи, а в конце концов, политическому поражению страны с большими потерями. В контексте российско-украинской войны такой сценарий предполагает, что страны Запада могут постепенно сократить или прекратить военную и финансовую помощь Украине. Это может привести к ослаблению украинских сил и, как следствие, поражению Украины с потенциальной деморализацией общества.

