Келлог решился на неожиданный шаг перед дедлайном Трампа: что произошло

Кот Келлог, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине, готовится снова прибыть в Киев в ближайшие дни. Его визит ожидается на фоне дедлайна, который установил Трамп для потенциального достижения мирного соглашения с Россией до 8 августа. Это может быть одним из важнейших событий в дипломатическом процессе, в который администрация Трампа включилась параллельно предвыборной кампании, пишет издание Kyiv Post.

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Одновременно стало известно о подготовке еще одной дипломатической инициативы – визита Стива Виткоффа, еще одного доверенного представителя Трампа, в Москву. По данным источников в Вашингтоне именно Россия выступила инициатором этой поездки. Несмотря на определенный скептицизм со стороны Трампа по поводу ее эффективности, поездка была согласована.

Президент США прямо заявил, что не возлагает больших надежд на эту встречу, однако разрешил визит.

"Они хотят его видеть. Они попросили о встрече, поэтому посмотрим, что из этого выйдет", — прокомментировал Трамп журналистам ранее.

Что касается Кита Келлога, то он уже посещал Украину совсем недавно. Предыдущий визит состоялся без широкого разглашения, однако известно, что у него была встреча с президентом Украины, а также, вероятно, обсуждал потенциальные шаги к мирному урегулированию. Какие вопросы будут рассматриваться во время нового визита, пока не сообщается.

Приближение 8 августа создает чувство срочности. Если мирное соглашение не будет заключено до этой даты, не исключено, что США пересмотрят свою позицию или формат участия в переговорах. Роль Келлога и Виткоффа в этом процессе может оказаться ключевой для будущего украинско-российских отношений и архитектуры безопасности Европы.

Как уже писали "Комментарии", Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о завершении двухдневного визита в Киев генерала Кита Келлога, специального представителя президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.