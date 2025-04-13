Келлог обвинил РФ в пересечении "границы приличия"

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по делам Украины генерал Кит Келлог отреагировал на российский ракетный удар по Сумам.

Келлог раскритиковал удар РФ по Сумах. Фото из открытых источников

Кит Келлог подчеркнул, что атака РФ на гражданские объекты в Сумах привела к десяткам погибших и раненых среди мирных жителей. По его словам, российская армия "переходит любые границы".

"Атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье переходит любые пределы приличия. Есть десятки погибших и раненых среди гражданского населения. Как бывший военачальник, я понимаю, что такое целенаправленные удары, и это неправильно", – заявил Кит Келлог.

Посланник подчеркнул, что президент США Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец российско-украинской войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня утром вражеские баллистические ракеты ударили по центру города Сумы. Глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар. "Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", – отмечает президент. Речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции опубликовал сообщение об атаке РФ на французском, английском и украинском языках. Макрон подчеркнул, что только Россия хотела этой войны и продолжает ее вопреки человеческой жизни, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа. Соболезнования украинцам на своих страницах в X выразили также президенты Литвы Гитанас Науседа и Молдовы Мая Санду и глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.