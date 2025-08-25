Келлог издал громкое заявление о войне в Украине и назвал новые сроки ее завершения

США надеются, что война в Украине может завершиться до 24 августа 2026 — следующего Дня Независимости Украины. Президент США Дональд Трамп стремится покончить с многочисленными жертвами. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог во время Национального молитвенного завтрака в Киеве. Он отметил, что хотя война выглядит бесконечной, ее завершение важно для обеих сторон.

Кит Келлог. Фото: 24 Канал

"Мы уже пережили четыре года этой войны. И мир тоже. Эта война намного больше, чем просто конфликт между Россией и Украиной. Это самый большой военный конфликт в Европе после Второй мировой войны", — подчеркнул Келлог, отмечая огромный масштаб событий.

Он также обратил внимание на высокий уровень потерь, что значительно превышает потери во время Второй мировой войны, когда речь идет о молодых людях, погибающих на полях боя.

"Если соединить потери обеих стран, то мы говорим о тысячах молодых людей, отдавших свои жизни. Это страшные потери, и мы должны подумать об их масштабе", — отметил он.

Келлог добавил, что именно из-за этих потерь служившие в армии люди стремятся прекратить войну.

"Президент Трамп — великий миротворец. Я надеюсь, что ко следующему Дню Независимости Украины, 35-летию ее независимости, мы будем праздновать после установления мира", — сказал он.

Келлог также подчеркнул, что Украина изменится после установления мира.

"Любая роль, которую мы можем сыграть в этом процессе, очень важна. Это сложное и тяжелое время. Признание этого важно для всех нас", — добавил он.

"Вести войну — легко. Завершить ее — это очень тяжело. И это то место, где мы сейчас находимся", — резюмировал Келлог.

