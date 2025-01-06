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Казнь украинских пленных: в DeepState показали преступление россиян

Безоружные пленные были убиты россиянами на фронте

6 января 2025, 14:46
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Недилько Ксения

Оккупанты в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны — расстреляны 3 украинских военнопленных возле Нескучного. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, пишет портал "Комментарии".

Казнь украинских пленных: в DeepState показали преступление россиян

Иллюстративное фото

Отмечается, что 3 января противник проводил штурм на позиции 141 ОПБр восточнее точки 160.9. Бойцы сдались в плен, им завязали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок.

Аналитики проекта также отмечают, что ООН пытаются показать, что обе стороны плохи, игнорируя тот факт, что убийства и издевательства над украинскими военнопленными носят систематический характер и поддерживаются военно-политическим руководством России.

Сообщается, что преступление против украинских военных произошло в районе Нескучного Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец также отреагировал на преступление россиян, отметив, что, несмотря на то, что согласно Женевским конвенциям, военнопленные находятся под особой защитой, и ни одна страна не имеет права их пытать, издеваться или лишать жизни, Россия демонстрирует пренебрежение международными нормами .

"Я, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, немедленно обращаюсь в Международный комитет Красного Креста (МККК) и Организацию Объединенных Наций. Эти организации должны осудить это преступление и оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов.

Украина сохраняет обязательство соблюдать гуманитарное право даже во время войны, но мы не позволим России превратить мир в территорию беззакония. Виновные должны быть наказаны!" – отмечает Омбудсман.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что солдаты КНДР выгоняют на улицу из собственных домов российских пенсионеров в селе Махновка на Курщине, чтобы самим у них укрыться от холода и дронов. Об этом сообщает канал InformNapalm.

Мы точно знаем, что это были корейцы, а не русские, не только по характерным внешним признакам, но и по другим разведывательным данным. На просматриваемых нами стримах было хорошо видно, что это корейцы, также мы знаем, что они действовали в том районе и несли значительные потери", — источники InformNapalm.

Казнь украинских пленных: в DeepState показали преступление россиян - фото 2



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