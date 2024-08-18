"Каждый должен быть на своем месте": в ВСУ высмеяли блоггеров за трусость

Украинские блоггеры сняли видеоролик, в котором рассказывают, что "каждый должен быть на своем месте".

В ВСУ раскритиковали блогеров. Фото из открытых источников

Таким образом, блоггеры попытались оправдаться, почему не присоединились к рядам ВСУ – мол, они помогают военным и собирают средства на армию.

На видео блоггеров отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Когда звучит фраза о "каждом важном на своем месте", подразумеваются те, без кого невозможно существование государства. К примеру, спасатели и врачи. Блоггеры к этой категории никак не относятся", — отметил Максим Жорин.

Офицер ВСУ подчеркнул, что плохая идея – оправдывать трусость "важностью".

"Тем более, излагая это оправдание от якобы военных, еще и в такой кринжевой форме. Стыд. Помогаешь – воспринимай это за долг и честь", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не позволяют Украине использовать свое оружие для дальнобойных ударов внутри России. "Вы должны помнить, что это не только Штаты, а коалиция объединившихся стран, чтобы оказывать Украине оружие, средства и поддержку. Мы считаем, что лучший способ, с помощью которого украинцы могут быть эффективными на поле боя, — объединить эти возможности вместе и продолжать отвергать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию", — сказала Сабрина Сингх.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что одобрительная реакция западных партнеров на события в Курской области, которые признали право Украины отстаивать свои интересы, ведя боевые действия на российской территории — весомый положительный сигнал, заявил политолог Владимир Фесенко. По его словам, с политической и военной точек зрения главный положительный эффект от Курской операции был достигнут благодаря нестандартным действиям. Россияне оказались не готовы к операции украинской армии, а потому не исключено, что Украина может прибегнуть к еще одному неожиданному шагу, считает он.