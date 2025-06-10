Каждая атака на Украину приближает Европу к великой войне – Коваленко

Сегодня ночью враг массированно атаковал город Киев, Киевскую область и Одессу, из-за чего есть большие разрушения гражданской инфраструктуры, погибшие и раненые мирные жители. Это очередная ежедневная атака за последние недели, когда россияне не дают отдохнуть украинцам от постоянных налетов "шахедов" и ракет.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечает, что Россия даже не думает останавливаться.

"Сложная ночь, Россия как всегда ставит на количество дронов и планирует продолжать войну столько, сколько им это будет позволять, параллельно пытаясь оправдывать свой террор гражданского населения Украины "ошибками Запада и расширением НАТО, и что Россию не слышат". Избегать санкций москва планирует из-за имитации дипломатии", – заявил офицер Сил обороны.

По его мнению, каждая подобная атака лишь демонстрирует слабость западных позиций в нынешнем мире.

"Это мина, которая приведет к большой войне в Европе с участием многих автократических стран, потому что слабая позиция всегда рождает желание ею воспользоваться. И это уже давно вопрос не об Украине. Держимся", – добавил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 10 июня Киев находился под массированной воздушной атакой со стороны страны-агрессора. В столице зафиксированы разрушения в семи районах: возникли пожары, повреждены жилые дома, четверо пострадавших.

Обломки сбитых целей и повреждения в результате российской атаки зафиксированы в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком, Оболонском районах.