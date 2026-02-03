Казахстан начал выдавать Кремлю противников Путина — Астана больше не безопасное убежище

Казахстан фактически стал транзитной зоной для репрессий Кремля: власти республики начали выдавать России ее граждан, преследуемых за антивоенные взгляды и критику режима Владимира Путина. Через несколько дней по меньшей мере два человека были переданы российским силовикам, еще одна экстрадиция уже согласована.

Казахстан выдает России антивоенных активистов и критиков режима Путина

Об этом сообщает Euronews. Правозащитники бьют тревогу: страна, которая после начала полномасштабной войны России против Украины считалась относительно безопасным убежищем, больше не гарантирует защиты убегающих от политических преследований.

2 февраля власти Казахстана передали российским военным дезертира Семена Бажукова, сбежавшего из армии РФ после осознания участия в войне против Украины. По данным правозащитников, Бажуков имел статус лица, пригласившего убежище, а значит, его выдача прямо противоречит международному праву. Несмотря на это, его передали Москве.





Это уже второй подобный случай: в 2024 году Казахстан издал России отказавшегося воевать контрактника Камиля Касимова. В РФ его приговорили к шести годам заключения.

Еще один резонансный случай – депортация 25-летнего IT-специалиста Александра Качкуркина . Его выслали из Казахстана под формальным поводом для мелких административных нарушений. Сразу по прилету в Москву мужчину арестовали прямо в самолете и обвинили в "государственной измене". Ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Правозащитники считают, что настоящей причиной преследования стали якобы денежные переводы в Украину.





Отдельную обеспокоенность вызывает решение о выдаче чеченского оппозиционера Мансура Мовлаева — критика режима в Чечне, уже отбывавшего тюремный срок по сфабрикованным обвинениям. В открытом письме он просил Казахстан "не становиться соучастником убийства", однако Генпрокуратура республики согласовала его экстрадицию.





Адвокаты и правозащитники заявляют о системной проблеме: правоохранительные органы Казахстана, по их словам, все чаще используются для преследования людей в интересах российских спецслужб. Власти страны официальных комментариев не дают.

На фоне этих событий становится очевидно: после начала полномасштабной войны Кремль постепенно восстанавливает контроль над своими оппонентами даже за пределами России, а Казахстан вместо нейтралитета все чаще выбирает роль молчаливого партнера репрессивной системы. Для россиян с антивоенной позицией это одно: Астана больше не гарантирует безопасности.

Читайте также в "Комментариях", что Франция отказывается от изучения русского языка.