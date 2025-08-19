Кая Каллас сделала громкое заявление: почему Путину нельзя доверять

Эстонская политика и новая глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что пути нельзя доверять в вопросе выполнения каких-либо обещаний или обязательств.

Заявление Кая Каллас







Она подчеркнула, что гарантии безопасности для Украины должны быть максимально надежными и прочными, чтобы Россия не смогла перегруппироваться и снова напасть. По ее словам, Европейский Союз будет приобщаться к усилению этих гарантий, в частности, через подготовку украинских военных, укрепление Вооруженных сил и поддержку оборонной промышленности Украины. Также ЕС и дальше будет давить на российскую военную экономику.

Каллас добавила, что уже в следующем месяце должен быть готов новый пакет санкций против России. Все эти вопросы планируется обсудить на следующей неделе на встрече министров иностранных дел и обороны стран-членов Евросоюза.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на фоне переговоров в Вашингтоне появилась новая деталь, вызвавшая резонанс в медиа. Как сообщает Politico, во время телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин обмолвился о возможности провести личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

По данным издания, это заявление прозвучало вскользь, без конкретики или объяснений. Когда звонок завершился, находившиеся в Белом доме европейские лидеры обсудили услышанное. По словам одного из присутствующих чиновников, предложение не вызвало никакой серьезной реакции — политики сразу отмахнулись от нее.





Несмотря на это, сегодняшние заголовки СМИ сделали из этой ремарки обширную историю, хотя непосредственные участники разговора считали ее малозначимой.

