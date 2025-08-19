Рубрики
Эстонская политика и новая глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что пути нельзя доверять в вопросе выполнения каких-либо обещаний или обязательств.
Заявление Кая Каллас
Она подчеркнула, что гарантии безопасности для Украины должны быть максимально надежными и прочными, чтобы Россия не смогла перегруппироваться и снова напасть. По ее словам, Европейский Союз будет приобщаться к усилению этих гарантий, в частности, через подготовку украинских военных, укрепление Вооруженных сил и поддержку оборонной промышленности Украины. Также ЕС и дальше будет давить на российскую военную экономику.
Каллас добавила, что уже в следующем месяце должен быть готов новый пакет санкций против России. Все эти вопросы планируется обсудить на следующей неделе на встрече министров иностранных дел и обороны стран-членов Евросоюза.
Несмотря на это, сегодняшние заголовки СМИ сделали из этой ремарки обширную историю, хотя непосредственные участники разговора считали ее малозначимой.