"Катастрофы не произошло": в ВСУ прокомментировали ситуацию на Донбассе

Российские захватчики продолжают сохранять инициативу на востоке Украины, но без значительных прорывов, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

"На восточном фронте без изменений. Россияне продолжают штурмовать Курахово, Большую Новоселку, Часов Яр, Торецк, ну и все. Россияне имеют тактический успех, но говорить о "катастрофических прорывах" и "обвалах" я бы не стал. Как обычно, идут бои за посадки. Как всегда, враг пытается малыми пехотными группами при поддержке артиллерии, дронов и техники вытеснить ВСУ из очередного наблюдательного пункта, но не больше. Как всегда, главная проблема наших подразделений – отсутствие пехоты, и компенсировать этот недостаток невозможно", — рассказал Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, пока противник преобладает в силах и средствах, ВСУ будут вынуждены отступать.

"Военно-политическое руководство должно наконец-то провести нормальную мобилизацию и улучшить материально-финансовое обеспечение пехоты. И конечно, учебные центры должны начать учить современной войне, а не опыту Второй мировой. Знаю, что процессы реформирования запущены, но пока идут очень медленно", – рассказал он.

Он также подчеркнул, что Украина должна перевести экономику на военные рельсы, в противном случае ситуацию на фронте не изменить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ситуация в районе Великой Новоселки на юге Донецкой области продолжает обостряться, пишет украинский военный паблик Deep State. "И хотя украинским силам удалось выбить россиян из Нового Комара, где проходит последняя логистика в Большую Новоселку, РФ продолжает штурмовать село малыми группами. К югу от Великой Новоселки напряженная ситуация складывается у Макаровки, позиции которой ослаблены после потери Благодатного. Также есть угроза вторжения с юга в сам город", — пишет паблик.