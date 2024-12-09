"Катастрофы не произошло": в ВСУ прокомментировали ситуацию на Донбассе

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Российские захватчики продолжают сохранять инициативу на востоке Украины, но без значительных прорывов, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.
РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, пока противник преобладает в силах и средствах, ВСУ будут вынуждены отступать.
Он также подчеркнул, что Украина должна перевести экономику на военные рельсы, в противном случае ситуацию на фронте не изменить.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ситуация в районе Великой Новоселки на юге Донецкой области продолжает обостряться, пишет украинский военный паблик Deep State. "И хотя украинским силам удалось выбить россиян из Нового Комара, где проходит последняя логистика в Большую Новоселку, РФ продолжает штурмовать село малыми группами. К югу от Великой Новоселки напряженная ситуация складывается у Макаровки, позиции которой ослаблены после потери Благодатного. Также есть угроза вторжения с юга в сам город", — пишет паблик.
Новости