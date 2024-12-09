logo

BTC/USD

97325.26

ETH/USD

3716.86

LTC/USD

108.48

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Катастрофы не произошло": в ВСУ прокомментировали ситуацию на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

"Катастрофы не произошло": в ВСУ прокомментировали ситуацию на Донбассе

Россияне продолжают наступать, но больших продвижений не имеют

9 декабря 2024, 23:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Российские захватчики продолжают сохранять инициативу на востоке Украины, но без значительных прорывов, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

"Катастрофы не произошло": в ВСУ прокомментировали ситуацию на Донбассе

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

"На восточном фронте без изменений. Россияне продолжают штурмовать Курахово, Большую Новоселку, Часов Яр, Торецк, ну и все. Россияне имеют тактический успех, но говорить о "катастрофических прорывах" и "обвалах" я бы не стал. Как обычно, идут бои за посадки. Как всегда, враг пытается малыми пехотными группами при поддержке артиллерии, дронов и техники вытеснить ВСУ из очередного наблюдательного пункта, но не больше. Как всегда, главная проблема наших подразделений – отсутствие пехоты, и компенсировать этот недостаток невозможно", — рассказал Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, пока противник преобладает в силах и средствах, ВСУ будут вынуждены отступать.

"Военно-политическое руководство должно наконец-то провести нормальную мобилизацию и улучшить материально-финансовое обеспечение пехоты. И конечно, учебные центры должны начать учить современной войне, а не опыту Второй мировой. Знаю, что процессы реформирования запущены, но пока идут очень медленно", – рассказал он.

Он также подчеркнул, что Украина должна перевести экономику на военные рельсы, в противном случае ситуацию на фронте не изменить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ситуация в районе Великой Новоселки на юге Донецкой области продолжает обостряться, пишет украинский военный паблик Deep State. "И хотя украинским силам удалось выбить россиян из Нового Комара, где проходит последняя логистика в Большую Новоселку, РФ продолжает штурмовать село малыми группами. К югу от Великой Новоселки напряженная ситуация складывается у Макаровки, позиции которой ослаблены после потери Благодатного. Также есть угроза вторжения с юга в сам город", — пишет паблик.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UVix9JjeuzcWMAo8aUd3G2Fwv96UMZYzL5v1FChbhdCynu1p9vfX4ASLxXWL4ddol&id=100000878673787

Новости

Все новости