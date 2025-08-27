Российские оккупационные войска уже несколько дней совершают удары по городу Сумам и громадам Сумской области. Основные цели ударов – критическая инфраструктура. Военные уверены, что все делается, чтобы терроризировать мирное население.

Катастрофа в Сумах: что делает Россия

"История повторяется, что вчера, что позавчера пид*ры массово атакуют энергетические объекты Сумщины, но этой ночью взялись и за объекты критической инфраструктуры соседней Полтавщины – все это делается для одной цели – полная остановка работы энергосети в Сумах и области и террор местного населения", – отметил военный Сил обороны с позывным "Офицер".

По данным и. о. городского головы Сум Артема Кобзаря, в результате вражеских ночных атак по состоянию на утро:

▪ Электроснабжение: часть города остается без света. Энергетики работают над восстановлением.

▪ Водоснабжение: все объекты водоканала обесточены, но переведены на резервное питание. Сегодня вода будет подаваться по графику с пониженным давлением: с 5:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

▪ Медучреждения: больницы со светом, задействованы резервные источники электроэнергии.

▪Общественный транспорт: в городе курсируют 18 автобусов и 7 троллейбусов на автономном ходу. График движения обновляется, в ближайшее время будут добавлены дополнительные автобусы.

Артем Кобзарь отмечает, что все соответствующие службы работают над восстановлением критически важных услуг.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о результатах совещания, которое провел президент Украины Владимир Зеленский.

Сырский сообщил и о положительных тенденциях и фронте — речь идет о ситуации в приграничных районах Сумщины и Харьковщины. По словам главкома, здесь определяющими активные действия воинов 225-го штурмового полка, 71-й егерской бригады, подразделений Сил специальных операций. Их боевая работа – пример мужества и профессионализма.