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Катастрофа уже началась: озвучены страшные последствия действий Путина в Украине

Те, кто в России настроен воевать до победного конца, должны понять: время расплаты близится, и избежать его уже не удастся.

22 июля 2025, 10:00
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Клименко Елена

Озвученная Дональдом Трампом формула "50 дней" может являться сигналом изменения подходов во внешней политике США в отношении войны в Украине. Как отметил аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ежак в эфире "Эспрессо", речь идет не о точной дате, а скорее об условном периоде, который позволит реализовать новую модель поддержки Киева через европейских союзников.

Катастрофа уже началась: озвучены страшные последствия действий Путина в Украине

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, цифра скорее символическая – это техническая и политическая оценка времени, необходимого для поставки Украине западного вооружения в достаточных объемах, чтобы существенно изменить ситуацию на фронте. В то же время, ее суть состоит в том, что сами США не должны непосредственно финансировать это перевооружение — ключевую роль должна сыграть Европа.

Вырисовывающаяся модель предполагает закупку европейскими странами американских высокотехнологичных систем вооружения, а также изготовление ими менее сложного, но не менее необходимого для Украины вооружения — артиллерии, боеприпасов, беспилотников и т.д.

Еж также предположил, что фраза о "50 днях может быть обращением не только к союзникам, но и к Кремлю. По его мнению, россияне, которые и дальше надеются на силовой сценарий, должны осознать, что время неотвратимых изменений приближается.

"Это как политическое напоминание о том, что время казни на горизонте — и у Путина все меньше вариантов", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военный эксперт, ветеран российско-украинской войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Радио NV заявил, что российская армия не реализовала запланированные задачи в рамках летнего наступления. По его мнению, заявления Кремля о значительных успехах на фронте — это лишь пропагандистские сообщения, не имеющие реальной основы.



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