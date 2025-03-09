Катастрофа приближается: в ВСУ в Курской области дефицит боеприпасов

Российские войска вклинились на 500-700 м от государственной границы между селами Журавка и Басовка в Сумской области и контролируют дорогу на Суджу, рассказал боец ВСУ, воюющий в Курской области.

РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

По его словам, россияне контролируют дорогу на Суджу, поэтому нет возможности подвозить ВСУ беспилотники и боеприпасы.

"Дорогая Юнаковка – Суджа, которая обеспечивает поставки плацдарма ВСУ в Курской области, под контролем врага. Едва ли не каждые 5 минут пролетают российские FPV-дроны, которые работают на новых частотах. Наши артиллерия и дроны со сбросами работают на 20% от возможного. Нет возможности подвезти беспилотники и боекомплект", — рассказал боец ВСУ.

При его военном, ночью в небе работают около пяти российских экипажей БПЛА, ведущих свободную охоту.

Он также рассказал, что дронами на оптоволокне враг уже уничтожил три моста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы с США. Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, у него запланирован визит в Саудовскую Аравию, где состоится встреча с Наследным принцем. "После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни сумел добиться значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны. "Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы здорово свести этих двоих в кучу, чтобы нам не пришлось говорить о ядерном оружии", – сказал Дональд Трамп.