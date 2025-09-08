Катастрофа на России: в Хабаровске взорвали воинскую часть

Утром 8 сентября в российском Хабаровске прогремели взрывы вблизи воинской части №6912. По данным источников "Бабеля", на парковке рядом с территорией части сработали два взрывных устройства.

Подрыв российской воинской части

Атака произошла как раз в момент, когда российские военнослужащие прибывали на службу. В результате взрывов погибли и ранены, однако точное количество потерь пока неизвестно.

После инцидента спецслужбы РФ заблокировали мобильный интернет в районе воинской части и изменили маршруты общественного транспорта с целью ограничить распространение информации среди местных жителей.

Известно, что в этой части дислоцируется 748 отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии. Подразделение участвовало в полномасштабном вторжении в Украину и воевало на Киевщине. В частности, в первые месяцы 2022 сообщалось о его потерях во время боев в Буче и Ирпене, где российские войска совершили многочисленные военные преступления.

Таким образом, удар был нанесен именно по воинской части, непосредственно причастной к агрессии против Украины и преступлениям на временно оккупированных территориях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине продолжается судебный процесс над 36-летним гражданином РФ Сергеем Тужиловым — военнослужащим 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии России, известным по позывному "Алтай". Его обвиняют в военном преступлении — жестоком обращении с военнопленными, что сопровождалось умышленными убийствами.

По данным следствия, в июне 2024 года во время боев за Волчанск Харьковской области Тужилов вместе с сообщником штурмовал местный завод. После захвата позиций они взяли в плен трех украинских военнослужащих. Вместо того, чтобы соблюсти Женевские конвенции, оккупанты расстреляли пленных. Один из украинских защитников был убит лично Тужиловым.

