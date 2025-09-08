Катастрофа на России: в Хабаровске взорвали воинскую часть

Рубрики
Ткачова Марія
Утром 8 сентября в российском Хабаровске прогремели взрывы вблизи воинской части №6912. По данным источников "Бабеля", на парковке рядом с территорией части сработали два взрывных устройства.
Подрыв российской воинской части
Атака произошла как раз в момент, когда российские военнослужащие прибывали на службу. В результате взрывов погибли и ранены, однако точное количество потерь пока неизвестно.
После инцидента спецслужбы РФ заблокировали мобильный интернет в районе воинской части и изменили маршруты общественного транспорта с целью ограничить распространение информации среди местных жителей.
Известно, что в этой части дислоцируется 748 отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии. Подразделение участвовало в полномасштабном вторжении в Украину и воевало на Киевщине. В частности, в первые месяцы 2022 сообщалось о его потерях во время боев в Буче и Ирпене, где российские войска совершили многочисленные военные преступления.
Таким образом, удар был нанесен именно по воинской части, непосредственно причастной к агрессии против Украины и преступлениям на временно оккупированных территориях.