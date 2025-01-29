"Каша по 2-3 ложки в день, постель меняли раз в несколько месяцев": боец "Азова" рассказал об аде плена в РФ

Освобожденный из российского плена боец "Азова" Артур Ниверчук поделился рассказом о том, как относились к украинским солдатам в российских тюрьмах. По его словам, пленных морили голодом, психологически давили и применяли физическое насилие. В интервью УНИАН он подробно описал ужасающие условия содержания, с которыми сталкивались украинские военные.

Артур Ниверчук расказал о жизни в российском плену. Фото: УНИАН

Ниверчук, за два года пребывания в плену сменивший восемь тюрем, рассказал, что в каждом из мест содержания условия были разные. Например, в Оленовке пленных не подвергали таким жестоким пыткам, как в других местах, но офицеров вывозили в изоляторы, где их пытали. Что касается рядовых солдат, то большинство из них подвергались только психологическому давлению и физическим наказаниям.

Однако самые плохие условия были в СИЗО Таганрога, где большинство пленных получили уголовные дела. Ниверчук рассказал, что еду давали в очень малом количестве: по 2-3 ложки каши на прием и только маленький кусочек хлеба. Были случаи, когда одному давали больше, а другому совсем ничего. Солдаты вынуждены были делиться между собой, чтобы выжить.

Он также упоминает, что в течение первых нескольких месяцев в Таганроге не меняли постель, что придавало еще больше страданий. Каждые две недели им стали менять постель, но она была мокрой. Из-за отсутствия гигиенических средств пленники вынуждены были самостоятельно справляться с такими условиями.

Еще одним ужасающим элементом жизни в тюрьме были регулярные проверки, после которых всех заставляли выполнять физические упражнения – по 300-400 приседаний. Кроме того, только раз в неделю позволяли выйти на улицу, и даже тогда это было всего несколько шагов по кругу. Сильная нехватка свежего воздуха и солнца сказывалась на здоровье, особенно на зубах. В завершение Ниверчук отметил, что питанием в тюрьмах занимались местные заключенные, вероятно, по приказу руководства, организовывавшему изготовление хлеба, в котором могли быть частицы камня, что часто приводило к повреждению зубов.

Портал "Комментарии" писал, что Украина снова позволяет российским военнопленным звонить по телефону домой, но это возможно только при условии получения разрешения от Координационного штаба по вопросам обращения с пленными.