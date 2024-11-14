Карман сжимается: Украина может потерять значительное количество территорий

Российские силы имеют существенное численное преимущество вблизи Курахово в Донецкой области, сообщил в эфире Радио НВ военный аналитик Денис Попович. По его словам, соотношение живой силы в этом районе может достигать 1 к 6 в пользу оккупантов. Попович отметил, что враг продолжает сжимать "карман" вокруг города, в частности с севера, где его группы уже появились в окрестностях Курахово, пытаясь закрепить позиции.

Курахово

"К большому сожалению, этот "карман" сейчас сжимается, и прежде всего с севера. Есть информация о присутствии врага в окрестностях самого Курахового, отдельные группы врага туда зашли и пытаются закрепиться", — сказал эксперт.

Попович отметил, что оккупанты оказывают давление с трех направлений — северного, восточного и южного, при этом наибольшую угрозу представляют их действия с юга. По словам эксперта, враг пытается продвинуться дальше на запад, чтобы перекрыть трассу вблизи Константинополя или даже западнее.

"Это создает опасность того, что в случае если этот плацдарм закроется, то нам нужно будет отступать очень далеко на запад — на 10-15-20 километров. И таким образом, большое количество территорий будет потеряно", — добавил эксперт

Попович также отметил, что, несмотря на численное преимущество, у российских сил наблюдается нехватка техники, хотя он не считает это критическим фактором для армии РФ. По его словам, данные OSINT-аналитиков свидетельствуют о скором истощении техники на российских базах хранения, которая теперь пополняется за счет советских запасов. Однако, отметил он, эти запасы могут иссякнуть до 2025 года. Вместе с тем, Россия продолжает вести боевые действия, полагаясь в значительной степени на численность личного состава, которая пока остается на достаточном уровне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Кураховский плацдарм доживает последние дни.



