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Карма в действии: ряд регионов РФ накрыл мощный блекаут, был "хлопок"

Российские власти проблемы в работе энергообъектов связывают с аномальной жарой. В то же время, есть информация о взрывах.

сегодня, 18:35
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Лиля Воробьева

В Бурятии, Забайкалье, южных регионах России и оккупированном Крыму во вторник, 16 июля, наблюдаются перебои с электроснабжением. В этих регионах введены ограничения на подачу электроэнергии.

Карма в действии: ряд регионов РФ накрыл мощный блекаут, был "хлопок"

Блекаут в России (фото из открытых источников)

Российские СМИ сообщают об аварийном отключении на энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии, что повлекло за собой проблемы с электроснабжением в Забайкалье.

Согласно информации в сети, проблемы в работе Гусиноозерской ГРЭС были вызваны взрывами, после чего аварийно отключились два из трех энергоблоков.

Отключение электроэнергии частично задело семь муниципальных образований, Улан-Удэ, 75 населенных пунктов и 190 социально значимых объектов, оставив более 115 тысяч человек без света.

Российское Минэнерго также сообщает о временных ограничениях потребления электроэнергии на юге России и в оккупированном Крыму из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. К примеру, в Краснодаре отключились более 100 электроподстанций.

На Ростовской АЭС были зафиксированы неполадки на турбогенераторе. Следует отметить, что на территории Ростовской АЭС в декабре 2022 года произошел большой пожар в связи с работой ПВО над городом и областью.

Напомним, что "Комментарии" писали в России затопило урановые скважины . В России продолжает подтапливать новые города, деревни и инфраструктурные объекты. В Курганской области вода затопила старые урановые скважины, а местные экологи бьют тревогу из-за того, что радиоактивные вещества могут попасть в жилую зону.

В Курганской области Звериноголевском районе находятся скважины старого месторождения "Добровольное", где уран добывает "Росатом". Публикации из этого региона показывают, что в результате наводнения были подтоплены местные села, а следовательно, и скважины урановые.



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Источник: https://t.me/rian_ru/253507
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