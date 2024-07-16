Российские СМИ сообщают об аварийном отключении на энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии, что повлекло за собой проблемы с электроснабжением в Забайкалье.

Согласно информации в сети, проблемы в работе Гусиноозерской ГРЭС были вызваны взрывами, после чего аварийно отключились два из трех энергоблоков.

Отключение электроэнергии частично задело семь муниципальных образований, Улан-Удэ, 75 населенных пунктов и 190 социально значимых объектов, оставив более 115 тысяч человек без света.

Российское Минэнерго также сообщает о временных ограничениях потребления электроэнергии на юге России и в оккупированном Крыму из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. К примеру, в Краснодаре отключились более 100 электроподстанций.

На Ростовской АЭС были зафиксированы неполадки на турбогенераторе. Следует отметить, что на территории Ростовской АЭС в декабре 2022 года произошел большой пожар в связи с работой ПВО над городом и областью.

Напомним, что "Комментарии" писали в России затопило урановые скважины . В России продолжает подтапливать новые города, деревни и инфраструктурные объекты. В Курганской области вода затопила старые урановые скважины, а местные экологи бьют тревогу из-за того, что радиоактивные вещества могут попасть в жилую зону.

В Курганской области Звериноголевском районе находятся скважины старого месторождения "Добровольное", где уран добывает "Росатом". Публикации из этого региона показывают, что в результате наводнения были подтоплены местные села, а следовательно, и скважины урановые.

