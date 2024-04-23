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Карьерный рост по-русски: кого оккупанты назначают директорами

Враг назначает директорами учебных заведений на оккупированных территориях дворников и лаборантов

23 апреля 2024, 23:56
Автор:
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Марьян Ощановский
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Несмотря на обещания высоких зарплат и социальной защиты, на временно оккупированных территориях критически не хватает кадров для учебных заведений, поскольку большинство педагогов отказались сотрудничать с врагом.

Карьерный рост по-русски: кого оккупанты назначают директорами

Оккупанты страдают от острого дефицита кадров. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, в первую очередь речь идет об учителях старших классов и представителях администрации учебных заведений. Такая ситуация наблюдается на оккупированных частях Херсонщины, Запорожья, Донецкой области и Луганской области.

Как отмечает Центр сопротивления, из-за нехватки кадров оккупанты не стесняются ставить на должности директора школы или заместителя по учебной части бывших лаборантов и даже дворников.

Также сообщается, что приезжать из России на временно оккупированные территории педагоги не спешат, несмотря на обещанные денежные выплаты и гарантированное жилье. Если таковые находятся, то это в большинстве своем студенты второсортных российских педагогических вузов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о предоставлении военной и финансовой помощи Украине. Соответствующий законопроект предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Перед рассмотрением документа Палата представителей отклонила четыре поправки, предложенные противниками помощи Украине. Пакет помощи Украине предусматривает расходы из американского бюджета в размере $60,84 млрд.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние два месяца российские захватчики вывели из строя 5 американских танков Abrams. Всего США передали Украине 31 танк. Как сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленный американский источник, чаще всего россияне поражают бронетехнику беспилотниками. Издание отмечает, что в целом Украина потеряла около 140 танков, передаваемых странами НАТО. В частности, враг поразил 30 германских танков Leopard.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/dyrektoramy-navchalnyh-zakladiv-na-tot-okupanty-stavlyat-laborantiv-i-dvirnykiv/
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