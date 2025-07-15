Кардинальный вопрос: Зеленский анонсировал новые "удары" по России

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинскими дипломатами — командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса. Глава Украины рассказал, какими решениями первоочередных задач должны заняться украинские специалисты.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
По словам Зеленского, первое — ускорение запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и соответствующая работа с уважающими международное право государствами.
Второе, по словам Зеленского, — подготовка совещания с украинскими послами. Глава Украины отметил, что эта встреча состоится уже на следующей неделе. Также, по его словам, требуется модернизация задач для украинских представителей за рубежом.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Владимир Зеленский ранее комментировал ситуацию с прекращением поставки оружия. Глава страны подчеркнул, что Украина рассчитывает на продолжение американской поддержки, потому что есть определенные позиции, которые Европа не может предоставить.
При этом президент подчеркнул, что Украина рассчитывает и на собственное производство. Однако для этого необходимо финансирование.