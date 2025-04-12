Кара-Мурза поразил заявлением о том, что россиянам «психологически тяжело» убивать украинцев

"Дисидент" Владимир Кара-Мурза, освобожденный из российской тюрьмы в рамках обмена заключенными, сделал во французском парламенте циничное заявление об убийстве украинцев.

Владимир Кара-Мурза

Он заявил, что россиянам "психологически тяжело" убивать украинцев, именно поэтому якобы кремлевские власти пытаются больше привлекать к войне представителей так называемых национальных меньшинств.

"Есть причина, по которой Министерство обороны России забирает так много представителей этих национальных меньшинств. Потому что, очевидно, они говорят, что россиянам психологически очень тяжело убивать украинцев. Потому что мы такие же. Мы такие же. К тому же это очень близкие народы, как всем известно. У нас почти один и тот же язык, та же религия, века и века общей истории. Но если это кто-то из другой культуры – очевидно, это проще", – сказал Кара-Мурза.

При этом он добавил, что раньше ему казалось, что причины того, что к войне против Украины привлекают больше представителей национальных меньшинств, были сугубо экономическими.

По словам политтехнолога Алексея Голобуцкого, теперь россиян оправдывают убийства украинцев неожиданным "оригинальным" образом.

"Минобороны жалеет высокодуховных россиян, чтобы те психологически не страдали от убийств "таких же россиян с таким же языком и религией". А всяческим бурятам-кадыровцам все равно, кого убивать и за что получать деньги. То есть, значит, "русские не виноваты" здесь, потому что избегают убивать украинцев сами, вместо этого просто отправляют убивать нас нацменов. Это, по мнению Кремля и Кара-Мурзы, оставляет руки россиян чистыми? – спрашивает Голобуцкий.

По его словам, россияне все же очень подлый народ, впрочем, до сих пор продолжает продвигать мнение о том, что россияне и украинцы "одной крови".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее Кара-Мурза призвал снять санкции с РФ.



