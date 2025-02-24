Капитуляция Украины в войне с РФ, какие механизмы для этого существуют

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Ткачик Олеся
Остановка боевых действий может стать роковой для Украины, ведь российский диктатор Владимир Путин использует такую паузу для восстановления и доукомплектования своей армии. Если дать ему даже несколько месяцев, он сможет более тщательно подготовить войска, что значительно усложнит содержание обороны, заявил в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.
Война в Украине
Он убежден, что Украина еще не раз будет слышать призывы к прекращению боевых действий – до 20 апреля или 9 мая. Однако это не произойдет.
По его словам, Украина должна бороться до полного освобождения своих территорий. Любая остановка будет фактически означать капитуляцию, а в украинском законодательстве нет механизма для такого решения.
Он также отметил, что война будет продолжаться еще несколько лет, ведь освобождение украинских территорий требует времени. При этом эксперт добавил, что первая задача – деоккупация Крыма, которая займет примерно год-полтора, и будет осуществляться с помощью ракетных ударов и авиации. Далее – Донбасс, для увольнения которого понадобится еще два-два с половиной года. Так что война может длиться еще 3-4 года, подытожил Свитан.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда ВСУ пойдут в контрнаступление.
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