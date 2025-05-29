Капитуляция Украины в повестке дня: на Западе объяснили стратегию Кремля

Переговоры с Россией не завершат войну Кремль продолжает рассчитывать на капитуляцию Украины, а сам Владимир Путин убежден, что может вести войну годами, говорится в отчете Института изучения войны (ISW). В частности, эксперты проанализировали недавние заявления Путина, Дмитрия Медведева, а также содержание российского меморандума, о котором сообщает Reuters.

Фото: коллаж comments.ua

28 мая представители Кремля снова озвучили свои ключевые требования: нейтральный статус Украины, ее отказ от вступления в НАТО, отмена санкций против РФ и гарантии русскоязычного населения. В отчете ISW отмечается, что это не реальные шаги к миру, а попытка навязать Украине капитуляцию на выгодных для Кремля условиях.

Москва пытается использовать незначительные тактические успехи на фронте и устойчивость экономики под санкциями в качестве аргументов для демонстрации готовности к "ползучей" войне без конца. Путин считает, что Запад и украинская мобилизация не способны сломить его стратегию истощения.

Впрочем, ISW указывает на дисбаланс: ежедневный набор в армию РФ составляет 1285 человек, тогда как ежедневные потери — 1298. Это подчеркивает уязвимость российской армии. Аналитики считают, что при поддержке партнеров Украина может нанести настолько серьезные потери, что Путин будет вынужден пересмотреть свою позицию и сесть за реальные переговоры.

Кроме того, в отчете отмечено, что Россия не отказывается от планов более глубокого продвижения на территорию Украины и будет использовать каждое окно возможностей для давления на Киев. Путин, по оценкам экспертов, рассчитывает на то, что сможет выиграть время и заставить Запад согласиться на уступки.

Портал "Комментарии" уже писал, что некоторые западные медиа предполагают, что конец путинского режима могут ускорить российские олигархи или представители правящих элит. Но, как отмечает политолог Сергей Постернак, именно эта часть системы не представляет диктатора реальной угрозы.