Капитуляция, потеря территорий и суверенитета: РФ хочет для Украины ужасный сценарий

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Ткачик Олеся
Все усилия Кремля в 2024 году были направлены на то, чтобы после 6 ноября, президентских выборов в США, для Украины оставался только один сценарий – ужасный, считает политолог Алексей Копытько.
Война в Украине
По его словам, еще весной 2024 года Кремль выбирал варианты кампании до конца года. Самый "вкусный вариант" – обвал Харькова, а также движение по нескольким направлениям на Донбассе. Но, подчеркнул Копытько, Харьков дважды крупно обломал замыслы диктатора Владимира Путина, зимой-весной 2022 – когда не сдался, а также в мае 2024 – когда не дрогнул и не посыпался.
По его словам, через 8 месяцев после Авдеевки в "активе" у Путина руины Угледара и нескольких десятков других населённых пунктов, выход к Осколу, "пропущенный" в Курской области, пара десятков болезненных "пропущенных" в разных регионах РФ, ныкающийся флот в Чёрном море. И этом, говорит эксперт, такой себе триумф.
То есть, подчеркивает он, ни одна из больших задач Кремля весной-летом-до выборов не решена. Никаких оснований для выполнения июньского ультиматума нет, добавил эксперт.
По его мнению, после 6 ноября начнётся борьба за "модальность" компромисса. Будет ли он ближе к российскому ультиматуму или более-менее сбалансирован – зависит от того, не развалимся ли мы в процессе вследствие дикого психологического давления со всех сторон.
Также, добавил эксперт, на процесс повлияет характер подведения итогов голосования в США, (не)признание результатов одним из лидеров. Зависание на пару месяцев – это возможность для РФ придумать ещё какие-то мерзости, на которые просто некому будет реагировать, добавил Копытько.
При этом он считает, что в более широкой рамке за вознёй Путина наглядно проявилась мощная фигура Китая. События в Грузии, брожения среди отдельных недочленов ЕС и НАТО, подпрыгивания северных корейцев – это маркеры (возможной) победы Китая в деле реализации его стратегических замыслов по установлению "бесполюсного" мира.
По его словам, Украина крайне зависит от западной поддержки, поэтом слово "субъектность" приходится брать в кавычки. Однако Украина безусловно является важной боевой единицей, утрата которой не отвечает интересам демократий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лавров рассказал послам БРИКС, что должна сделать Украина ради мира.
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