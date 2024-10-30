Капитуляция, потеря территорий и суверенитета: РФ хочет для Украины ужасный сценарий

Все усилия Кремля в 2024 году были направлены на то, чтобы после 6 ноября, президентских выборов в США, для Украины оставался только один сценарий – ужасный, считает политолог Алексей Копытько.

Война в Украине

"Безоговорочная капитуляция, огромные территориальный потери, уничтожение суверенитета, временное сохранение декоративной государственности или вообще без таковой", — говорит эксперт.

По его словам, еще весной 2024 года Кремль выбирал варианты кампании до конца года. Самый "вкусный вариант" – обвал Харькова, а также движение по нескольким направлениям на Донбассе. Но, подчеркнул Копытько, Харьков дважды крупно обломал замыслы диктатора Владимира Путина, зимой-весной 2022 – когда не сдался, а также в мае 2024 – когда не дрогнул и не посыпался.

"В итоге у РФ остался один вариант – давить на Донбассе. Украинская армия и граждане лишили его выбора, оставив неоптимальный путь", — отметил эксперт.

По его словам, через 8 месяцев после Авдеевки в "активе" у Путина руины Угледара и нескольких десятков других населённых пунктов, выход к Осколу, "пропущенный" в Курской области, пара десятков болезненных "пропущенных" в разных регионах РФ, ныкающийся флот в Чёрном море. И этом, говорит эксперт, такой себе триумф.

"В перспективе на зиму для россиян – создание условий для операции по захвату Славянско-Краматорской агломерации (движение с севера на юг вдоль Оскола). И кровавая мясорубка на полгода, даже при условии торможения помощи запада. И наоборот. Человек, который будет сидеть на кранике с помощью, может превратить задачу для россиян в самоубийственно-невыполнимую", — говорит Копытько.

То есть, подчеркивает он, ни одна из больших задач Кремля весной-летом-до выборов не решена. Никаких оснований для выполнения июньского ультиматума нет, добавил эксперт.

"Это значит, что кроме российского сценария "ультиматум-катастрофа" на столе есть сценарий встречных ультиматумов и превращения их в компромисс", — добавил политолог.

По его мнению, после 6 ноября начнётся борьба за "модальность" компромисса. Будет ли он ближе к российскому ультиматуму или более-менее сбалансирован – зависит от того, не развалимся ли мы в процессе вследствие дикого психологического давления со всех сторон.

Также, добавил эксперт, на процесс повлияет характер подведения итогов голосования в США, (не)признание результатов одним из лидеров. Зависание на пару месяцев – это возможность для РФ придумать ещё какие-то мерзости, на которые просто некому будет реагировать, добавил Копытько.

При этом он считает, что в более широкой рамке за вознёй Путина наглядно проявилась мощная фигура Китая. События в Грузии, брожения среди отдельных недочленов ЕС и НАТО, подпрыгивания северных корейцев – это маркеры (возможной) победы Китая в деле реализации его стратегических замыслов по установлению "бесполюсного" мира.

"Если грубо не угомонить Путина, остановить китайский каток и перевести его в какой-то режим конкуренции-сосуществования не получится", — говорит Копытько.

По его словам, Украина крайне зависит от западной поддержки, поэтом слово "субъектность" приходится брать в кавычки. Однако Украина безусловно является важной боевой единицей, утрата которой не отвечает интересам демократий.

"Что сейчас надо, помимо поддержки фронта – это морально готовиться к наступлению ясности. Когда со всех сторон туман неопределённости, можно жить в иллюзиях. Определённости может внезапно стать больше, но она далеко не всем понравится. Это не должно выбить. Потому что реализация даже самого лучшего для нас сценария потребует времени, единства, сил", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лавров рассказал послам БРИКС, что должна сделать Украина ради мира.



