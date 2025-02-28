Капитуляция может быть близкой: Безуглая предупредила, к чему хотят принудить Украину

О возможных мирных переговорах и соглашениях говорят все громче и на Западе, и в Украине. Однако, если президент США Дональд Трамп отмечает быстрое прекращение огня, а уже потом — о гарантиях, мирных соглашениях, то в Украине не готовы просто остановиться.

Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Марьяна Безуглая убеждена, если украинский народ заставят к режиму прекращения огня, это станет фактической капитуляцией, которая откроет врагу путь к новой, еще более масштабной войне.

“Россия не изменяет свою стратегическую цель – уничтожить независимую Украину и покорить наш народ. Любая пауза в войне позволит ей восстановить военный потенциал, адаптировать экономику к длительному противостоянию и подготовиться к следующему вторжению. В то же время, для Украины эта пауза станет разрушительной: ослабнет поддержка армии, усилится внутренняя борьба, пророссийские силы активизируются, а общественная устойчивость будет взорвана”, — убеждена Безуглая.

Нардепка убеждена, что если война остановится на условиях врага, украинская армия потеряет инициативу. Такая ситуация позволит врагу закрепиться на оккупированных территориях, создать эшелонированную оборону, построить военные базы и ввезти еще больше российского населения.

Также, по мнению Безуглой, в режиме прекращения огня ВСУ не сможет совершать никаких атак на логистические узлы и критические объекты врага, не сможет реализовать никаких, даже малейших контрнаступательных действий.

Безуглая предупредила, что Кремль использует это время по максимуму для подготовки новой агрессии. А украинская политика в этот период погрузится во внутренние конфликты, а реформы в секторе обороны будут свернуты.

Безуглая напомнила, как Россия быстро интегрирует новые регионы в свою экономику, обучает детей против Украины.

"Уже в следующую фазу наши дети будут воевать против нас, как это произошло на Донбассе. Это не мир, не завершение войны, а ее отсрочка, после которой она вспыхнет с новой силой. Только на этот раз мы будем в еще худшей ситуации: с утраченной боеспособностью, разочарованным обществом и врагом, который придет еще сильнее и безжалостнее. Прекращение огня без реального освобождения украинских земель – это не мир, а саморазрушение”, — подчеркнула нардепка.

По ее словам, украинцы уже проходили этот путь в 2015-м – но теперь ставка еще выше.

Напомним, что Безуглая, как писал портал "Комментарии", снова пригрозила Сырскому.



