Капитуляция может быть близкой: Безуглая предупредила, к чему хотят принудить Украину

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Кречмаровская Наталия
О возможных мирных переговорах и соглашениях говорят все громче и на Западе, и в Украине. Однако, если президент США Дональд Трамп отмечает быстрое прекращение огня, а уже потом — о гарантиях, мирных соглашениях, то в Украине не готовы просто остановиться.
Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Марьяна Безуглая убеждена, если украинский народ заставят к режиму прекращения огня, это станет фактической капитуляцией, которая откроет врагу путь к новой, еще более масштабной войне.
Нардепка убеждена, что если война остановится на условиях врага, украинская армия потеряет инициативу. Такая ситуация позволит врагу закрепиться на оккупированных территориях, создать эшелонированную оборону, построить военные базы и ввезти еще больше российского населения.
Также, по мнению Безуглой, в режиме прекращения огня ВСУ не сможет совершать никаких атак на логистические узлы и критические объекты врага, не сможет реализовать никаких, даже малейших контрнаступательных действий.
Безуглая предупредила, что Кремль использует это время по максимуму для подготовки новой агрессии. А украинская политика в этот период погрузится во внутренние конфликты, а реформы в секторе обороны будут свернуты.
Безуглая напомнила, как Россия быстро интегрирует новые регионы в свою экономику, обучает детей против Украины.
По ее словам, украинцы уже проходили этот путь в 2015-м – но теперь ставка еще выше.
Напомним, что Безуглая, как писал портал "Комментарии", снова пригрозила Сырскому.
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