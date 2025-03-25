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Капитуляция Украины или способ показать настоящую цель России: как украинцы относятся к временному перемирию

Большинство украинцев положительно воспринимают идею 30-дневного временного перемирия с Россией.

сегодня, 11:24
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Slava Kot

1 марта 2025 года Украина и США объявили о совместной идее временного приостановления огня на 30 дней, если на эту инициативу согласится Россия. Согласно данным КМИС, большинство украинцев положительно воспринимают идею 30-дневного временного перемирия с Россией.

Капитуляция Украины или способ показать настоящую цель России: как украинцы относятся к временному перемирию

Как украинцы относятся к временному перемирию

Результаты опроса КМИС показывают, что 77% украинцев положительно реагируют на предложение временного перемирия на 30 дней. Из них 47% опрошенных считают, что эта инициатива станет способом показать, что Россия не хочет мира или нарушит договоренности. 18% респондентов назвали временно перемирие шагом к окончанию войны в Украине на приемлемых условиях, а 12% считают, что это способ разблокировать помощь США.

17% украинцев негативно относятся к возможному временному перемирию в войне с Россией. 8% назвали такой вариант ошибочным шагом для Украины, который ослабит страну. 7% считают это решение отчаянием украинских властей из-за ситуации на фронте, а 2% назвали это шагом к капитуляции Украины.

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Отношение украинцев к временному перемирию на 30 дней. Результаты опроса КМИС

Несмотря на положительное отношение большинства к временному перемирию, 79% украинцев считают требования России по поводу 30-дневного прекращения огня неприемлемыми. В частности, это касается прекращения мобилизации и военной помощи от стран Запада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил Кремль в отказе от перемирия.

Также "Комментарии" писали, что у российского диктатора Путина назвали свою позицию по перемирию в Украине, которую озвучили Трампу.



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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1509&page=1
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