Главная Новости Общество Война с Россией Капитан назвал причину удара РФ по Кабинету министров
commentss НОВОСТИ Все новости

Капитан назвал причину удара РФ по Кабинету министров

Эксперт Павел Лакийчук заявил, что удар России по правительственному кварталу Киева мог быть "приветствием" для украинских разведчиков и демонстрацией силы Кремля.

7 сентября 2025, 16:25
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 7 сентября 2025 года Россия нанесла массированный удар по Киеву, попав в правительственный квартал. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук, высказал свое мнение относительно возможных причин атаки.

Капитан назвал причину удара РФ по Кабинету министров

Удар РФ по Кабмину. Фото: ГСЧС Киева

Павел Лакийчук в эфире "Эспрессо" заявил, что российский удар по зданию Кабинета министров мог быть своеобразным "поздравлением" для украинских воинов-разведчиков в День военной разведки.

"Я могу конечно ошибаться, но, по моему субъективному мнению, удар по Кабинету министров может быть связан с Днем военной разведки Украины. Это похоже на "поздравление" наших воинов-разведчиков. Ведь дроны СБУ и ГУР МО Украины очень донимают врага. Они там воют на болотах, а в ответ фактически шантажируют нас — бьют по гражданским городам и инфраструктуре", — объяснил Лакийчук.

Павел Лакийчук подчеркнул, что нападение России стало масштабной демонстрацией военной мощи. По его словам, один из знакомых, служащий в ПВО, сообщил о сбитии 150 беспилотников "шахедов" за ночь, а кроме того, были применены баллистические и крылатые ракеты.

"Тот факт, что дрон смог долететь до самого защищенного квартала Киева, и является этой демонстрацией силы. Количество средств поражения во время ночной атаки сегодня просто невероятно", — добавил капитан.

Атака России 7 сентября стала самой большой за все время войны – более 800 дронов и ракет. Украинская противовоздушная оборона уничтожила более 90% целей, но, несмотря на это, погибли по меньшей мере четыре человека, среди них молодая женщина и ее двухмесячный сын. Во многих районах зафиксированы разрушения жилых домов, детсада и других гражданских объектов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о президентке ЕК Урсуле Фон дер Ляен, резко отреагировавшей на атаку России по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Минобороны РФ цинично оправдало атаку по Украине, во время которой погибли гражданские.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
