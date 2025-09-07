Капитан назвал причину удара РФ по Кабинету министров

В ночь на 7 сентября 2025 года Россия нанесла массированный удар по Киеву, попав в правительственный квартал. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук, высказал свое мнение относительно возможных причин атаки.

Удар РФ по Кабмину. Фото: ГСЧС Киева

Павел Лакийчук в эфире "Эспрессо" заявил, что российский удар по зданию Кабинета министров мог быть своеобразным "поздравлением" для украинских воинов-разведчиков в День военной разведки.

"Я могу конечно ошибаться, но, по моему субъективному мнению, удар по Кабинету министров может быть связан с Днем военной разведки Украины. Это похоже на "поздравление" наших воинов-разведчиков. Ведь дроны СБУ и ГУР МО Украины очень донимают врага. Они там воют на болотах, а в ответ фактически шантажируют нас — бьют по гражданским городам и инфраструктуре", — объяснил Лакийчук.

Павел Лакийчук подчеркнул, что нападение России стало масштабной демонстрацией военной мощи. По его словам, один из знакомых, служащий в ПВО, сообщил о сбитии 150 беспилотников "шахедов" за ночь, а кроме того, были применены баллистические и крылатые ракеты.

"Тот факт, что дрон смог долететь до самого защищенного квартала Киева, и является этой демонстрацией силы. Количество средств поражения во время ночной атаки сегодня просто невероятно", — добавил капитан.

Атака России 7 сентября стала самой большой за все время войны – более 800 дронов и ракет. Украинская противовоздушная оборона уничтожила более 90% целей, но, несмотря на это, погибли по меньшей мере четыре человека, среди них молодая женщина и ее двухмесячный сын. Во многих районах зафиксированы разрушения жилых домов, детсада и других гражданских объектов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о президентке ЕК Урсуле Фон дер Ляен, резко отреагировавшей на атаку России по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Минобороны РФ цинично оправдало атаку по Украине, во время которой погибли гражданские.