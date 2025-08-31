Канцлер Германии сделал тревожное предупреждение: когда закончится война в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война в Украине может затянуться на неопределенный срок. По его словам, задача Берлина и союзников сосредоточиться на долгосрочной поддержке Киева, а не обсуждении отправки военных после завершения конфликта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

В интервью телеканалу ZDF Мерц объяснил, почему не стоит ожидать скорейшего мира в Украине. Немецкий канцлер подчеркнул, что исходя из исторических примеров войны обычно заканчиваются либо военным поражением одной из сторон, либо экономическим и военным истощением обеих. Однако для Мерца ни один из этих сценариев сейчас не выглядит реалистичным для Украины и России.

Мерц признал, что война могла бы завершиться немедленно, если бы Украина сдалась. Однако тогда угрозы возникнут для других стран, а затем и для Германии.

"Война может закончиться завтра, если Украина капитулирует, сдастся и потеряет свою независимость. Но на следующий день на очереди будет другая страна, а через день – наша очередь. Это не вариант. Я внутренне готовлюсь к тому, что эта война может длиться долго", — считает немецкий канцлер.

Мерц подчеркнул, что никаких планов введения наземных войск в Украину пока нет, а главная задача состоит в том, чтобы обеспечить Киев оружием, техникой и ресурсами для обороны. По его словам, угроза со стороны России не ограничивается только украинским фронтом.

"Пока никто не говорит о наземных войсках в Украине. Нашим главным приоритетом является поддержка украинской армии, чтобы она могла защищать эту страну в долгосрочной перспективе", — добавил Мерц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Туск сделал заявление об уступках Путину.

Также "Комментарии" писали, что США пригрозили России из-за массированных атак по Украине. Что ждет Путина.