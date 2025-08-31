logo

BTC/USD

109227

ETH/USD

4347.72

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Канцлер Германии сделал тревожное предупреждение: когда закончится война в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Канцлер Германии сделал тревожное предупреждение: когда закончится война в Украине

Фридрих Мерц заявил, что скорого завершения войны в Украине не будет.

31 августа 2025, 20:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война в Украине может затянуться на неопределенный срок. По его словам, задача Берлина и союзников сосредоточиться на долгосрочной поддержке Киева, а не обсуждении отправки военных после завершения конфликта.

Канцлер Германии сделал тревожное предупреждение: когда закончится война в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

В интервью телеканалу ZDF Мерц объяснил, почему не стоит ожидать скорейшего мира в Украине. Немецкий канцлер подчеркнул, что исходя из исторических примеров войны обычно заканчиваются либо военным поражением одной из сторон, либо экономическим и военным истощением обеих. Однако для Мерца ни один из этих сценариев сейчас не выглядит реалистичным для Украины и России.

Мерц признал, что война могла бы завершиться немедленно, если бы Украина сдалась. Однако тогда угрозы возникнут для других стран, а затем и для Германии.

"Война может закончиться завтра, если Украина капитулирует, сдастся и потеряет свою независимость. Но на следующий день на очереди будет другая страна, а через день – наша очередь. Это не вариант. Я внутренне готовлюсь к тому, что эта война может длиться долго", — считает немецкий канцлер.

Мерц подчеркнул, что никаких планов введения наземных войск в Украину пока нет, а главная задача состоит в том, чтобы обеспечить Киев оружием, техникой и ресурсами для обороны. По его словам, угроза со стороны России не ограничивается только украинским фронтом.

"Пока никто не говорит о наземных войсках в Украине. Нашим главным приоритетом является поддержка украинской армии, чтобы она могла защищать эту страну в долгосрочной перспективе", — добавил Мерц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Туск сделал заявление об уступках Путину.

Также "Комментарии" писали, что США пригрозили России из-за массированных атак по Украине. Что ждет Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.zdfheute.de/politik/merz-kanzler-cdu-zdf-sommerinterview-100.html
Теги:

Новости

Все новости