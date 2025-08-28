«Калибрамы» будут бить меньше: что сегодня устроили разведчики в море

28 августа 2025 года в результате совместной операции Департамента активных действий ГУР МО Украины и спецподразделения ГУР "Призраки" в Азовском море неподалеку временно оккупированного Крыма поражен малый ракетный корабль государства-агрессора России проекта 21631 "Буян-М" — носитель крылатых. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Калибрами» будут бить меньше: что сегодня устроили разведчики в море

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" ударом воздушного дрона повредили корабельную РЛС, а спецназначители Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали борт носителя "Калибров".

В результате ударов российский ракетный корабль, находившийся в зоне потенциального пуска "Калибров" в Темрютском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ВСУ поразили сразу несколько НПЗ в России. В ночь на 28 августа 2025 г. подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

В частности, подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ, находящийся в Краснодарском крае России, произвели огненное поражение Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области России.

Кроме того, средствами Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поражены склады боеприпасов и ряд логистических объектов российского агрессора, задействованных в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков. Объекты расположены как непосредственно в России, так и на временно оккупированных территориях Украины.