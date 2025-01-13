Какую роль сыграло новое наступление ВСУ на Курщине: почему РФ резко стала отказываться от переговоров

Несмотря на то, что Кремлем была поставлена задача российским воинам вытеснить ВСУ из Курской области РФ до инаугурации президента США Дональда Трампа, пока нет даже намеков на то, что россиянам удастся порадовать российского диктатора Путина в ближайшее время. Курщине? Какие планы РФ поломала Курская операция? "Комментарии" разбирались в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Говоря о достижениях россиян, следует обращать внимание на масштабы

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире "Radio NV" рассказал, что с начала нового наступления в Курской области Силы обороны не добились больших военных успехов, продвинувшись всего на несколько километров, однако свою роль это наступление сыграло.

"Из того, что есть в открытых источниках, мы можем сказать, что действительно успехи невелики. Речь идет о нескольких километрах, где продвинулись наши бойцы, прошли они вдоль федеральных трасс. Россияне же отбили одну или две деревни на левом фланге с помощью северных корейцев" , – отметил эксперт.

В то же время, говоря о достижениях россиян, следует обращать внимание на масштабы, заметил эксперт.

"Когда мы говорим о какой-то деревне, то в деревне находится максимум до ста наших бойцов. Это потолок, сколько там их может находиться. Поэтому [продвижение РФ] имеет какой-то тактический успех", — объяснил эксперт.

Он также объяснил, в чем заключалась важность нового наступления ВСУ, несмотря на то, что он не заставил россиян оттянуть силы из других направлений.

"Самое главное, оно сделало шум в новостях, оно сделало информационный фон, об этом написали все российские источники, это дело попало в иностранные медиа. Поэтому это наступление, хотя у него пока нет такого большого военного эффекта, оно не смогло на себя оттянуть". большие подразделения, никаких резервов россияне не опрокидывали, но все равно свою роль уже сыграл", — подчеркнул Нарожный.

Россияне не могут говорить о "ситуации на земле"

Эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко в эфире канала Freedom рассказал, что Россия прекратила какие-либо разговоры в контексте мирных переговоров, поскольку армия РФ не может вытеснить со своей территории Силы обороны Украины.

Варченко отметил, что Курская операция "поломала геополитические расписания России на любые переговорные процессы".

"Мы помним, что они отталкивались от того, что "давайте исходить из сложившейся на земле ситуации". Имея в виду, что оккупированные, захваченные Россией территории будут оставаться под контролем России, и, соответственно, Россия сможет использовать этот аргумент в в своих переговорных процессах. Курская операция поломала эту концепцию россиян", — объяснил военный.

По словам Варченко, ныне оккупанты понимают, что для того, чтобы можно было снова говорить о "ситуации на земле", им нужно вытеснить украинцев из Курской области Таким образом, контроль ВСУ над частью территории РФ стал для россиян большой проблемой.

"Темпы, с которыми они продвигаются в Курской области, их совсем не удовлетворяют. Они понимают, что не успевают до каких-либо переговорных процессов. Конечно, от этого нервничают. Кроме того, украинцы еще несколько дней назад продемонстрировали не только способность находиться в динамической обороне, но и контратаковать, освобождая от российского присутствия еще какую-то часть земли", – заметил эксперт.

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