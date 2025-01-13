Какую позицию по Украине готовят у Байдена для Трампа: Блинкен раскрыл детали

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Кравцев Сергей
Администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена работает над тем, чтобы передать 47-му президенту США Дональду Трампу как можно более сильную позицию по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "CBS News" заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Энтони Блинкен. Фото из открытых источников
Телеведущая заявила о том, что критики обеспокоены возможностью завершения полномасштабной войны в Украине во время президентства Трампа не в пользу Киева. На это государственный секретарь США ответил, что спекулировать на этом вопросе нет смысла.
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