Какую позицию по Украине готовят у Байдена для Трампа: Блинкен раскрыл детали

Администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена работает над тем, чтобы передать 47-му президенту США Дональду Трампу как можно более сильную позицию по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "CBS News" заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Телеведущая заявила о том, что критики обеспокоены возможностью завершения полномасштабной войны в Украине во время президентства Трампа не в пользу Киева. На это государственный секретарь США ответил, что спекулировать на этом вопросе нет смысла.

"Что имеет смысл – это убедиться, что мы дадим следующей администрации, будущей администрации Трампа, как можно более сильные позиции для того, чтобы она могла реализовывать политику по всему миру независимо от того, это Украина или что-то другое", — отметил Энтони Блинкен.

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