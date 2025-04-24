Какую ошибку допустил Зеленский: Трамп может этого не простить

Вызывает удивление, что в ключевой момент войны президент Украины Владимир Зеленский начал публично напоминать президенту США Дональду Трампу слова его же Госсекретаря Помпео с первого срока, полностью противоречащие тому, что выражает команда Трампа сейчас. Тем более что всем известно, насколько Трамп неадекватен относительно собственного вымышленного величия и что он постоянно ищет повод, чтобы еще обидеться на Украину. Об этом у себя в Facebook пишет политический аналитик Александр Кочетков.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Аналитик продолжает, что непонятно также, зачем для донесения необходимой информации о позиции Украины до американской общественности президенту было выбирать СМИ, которые симпатизируют демократам и соответственно категорически не воспринимаются Белым домом.

"Понятно, что президент Зеленский может не знать позиционирование американских СМИ, но ведь у него пол офиса считаются специалистами в масс-медиа! Некому подсказать? Следуют самым легким путем? Да, Зеленский тоже не забывает образ, потому что "он не лох". И клоунада, которую устроили Трамп и Вэнс в Белом Доме до сих пор крает ему сердце. Но Зеленский хочет ответить оскорблением или сохранить хотя бы остатки отношений с самым мощным государством мира?", – написал аналитик.

Он добавляет вообще, когда "мирный процесс" Трампа окончательно иссякнет, то констатировать это, а также разоблачить для американцев фактическое партнерство Белого дома с Кремлем было бы правильно взвешено, солидно и убедительно. А не вспоминать конкурсы капитанов КВН и неуместными подколками подставлять свою страну.

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